Genç kızlara sözlü tacizden gözaltına alındı, 'Aşkım Van Milletvekilini ara' diye seslendi
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Genç kızlara sözlü tacizden gözaltına alındı, 'Aşkım Van Milletvekilini ara' diye seslendi

24.03.2021 16:00 | Son Güncelleme: 24.03.2021 16:43

ANTALYA'da 3 genç kıza sözlü tacizde bulunduğu iddiasıyla yakalanıp polis tarafından yere yatırılarak kelepçelenen şüpheli, "Aşkım Van Milletvekilini arasana. İkiniz de var ya, evinizden alınmazsanız" diyerek tehdit etti.

ANTALYA'da 3 genç kıza sözlü tacizde bulunduğu iddiasıyla yakalanıp polis tarafından yere yatırılarak kelepçelenen şüpheli, "Aşkım Van Milletvekilini arasana. İkiniz de var ya, evinizden alınmazsanız" diyerek tehdit etti. Şüpheli, savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Olay, önceki gün Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesi'nde meydana geldi. İsmi açıklanmayan bir erkek, Çağlayangil Caddesi üzerinde önünde yürüyen 12 ile 14 yaşları arasında 3 kıza, iddiaya göre sözlü tacizde bulundu. Olayı gören ve tepki gösteren Cihan Menekşe ile şüpheli arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma yumruklu kavgaya dönüştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Belirtilen adrese gelen ekipler, yere yatırdıkları şüpheliyi gözaltına aldı.

Yerde polis ekiplerine ve kavga ettiği kişiye yönelik hakaret eden şüphelinin, "Aşkım Van Milletvekilini arasana. İkiniz de var ya, evinizden alınmazsanız. Hadi vur" sözleri cep telefonu kamerasına yansıdı.

Polis memuruna da küfrettiği görüntülere yansıyan şüpheli, savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.


Genç kızlara sözlü tacizden gözaltına alındı, 'Aşkım Van Milletvekilini ara' diye seslendi
Genç kızlara sözlü tacizden gözaltına alındı, 'Aşkım Van Milletvekilini ara' diye seslendi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Bülent TATOĞULLARI

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