Genç kızlara silah zoruyla fuhuş yaptıran sevgililere gözaltı

28.08.2019 21:30

KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde genç kızları silahla tehdit ederek fuhuşa zorlayan İ.S. (48) adlı kadın ile sevgilisi K.U. (31) polis tarafından yakalanarak gözaltına aldı.

Gölcük Şehitler Mahallesi'nde bir evde fuhuş yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri, ihbar konusu adresi takibe aldı. Yaklaşık 1,5 ay süren takip sırasında çok sayıda kişinin ifadesine başvuran ekipler, şüphelinin birçok kez de ev değiştirdiğini belirledi. Daha sonra operasyon için düğmeye basan Kocaeli İl Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri genç kızları fuhuş yapmaya zorladığı belirlenen İ.S. ile sevgilisi K.U.'yu gözaltına aldı. Polisin şüphelilerin fuhuş yaptırmak amacıyla kullandığı evde yaptığı aramada bir adet ruhsatsız tabanca da ele geçirildi. Şüphelilerin ele geçirilen silah ile birçok kadını tehdit ederek zorla fuhuş yaptırdığı belirlendi. Emniyette işlemleri tamamlanan zanlılar adliyeye çıkarıldı.

Kaynak: DHA

- İzmitkocaeli