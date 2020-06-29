Genç Kızlar ve Erkekler Dünya Buz Hokeyi Şampiyonaları, 2021'de Türkiye'de düzenlenecek Türkiye, buz hokeyinde gelecek yıl gençler kategorisinde uluslararası iki organizasyona ev sahipliği yapacak.

Türkiye, buz hokeyinde gelecek yıl gençler kategorisinde uluslararası iki organizasyona ev sahipliği yapacak.

18 Yaş Altı Kızlar Dünya 2. Klasman Müsabakaları'nın 26-31 Ocak 2021 tarihlerinde Kocaeli'de, 18 Yaş Altı Erkekler Dünya 3. Klasman A Grubu Müsabakaları'nın ise 29 Mart-4 Nisan 2021 tarihlerinde İstanbul'da yapılacağı açıklandı.

Uluslararası Buz Hokeyi Federasyonu tarafından belirlenen 2020-2021 sezonu faaliyet takvimine göre, ev sahibi başvurusunda bulunulan iki kategorideki organizasyonların Türkiye'de yapılmasına karar verildi.

Kaynak: AA