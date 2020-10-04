Genç kızlar saç saça kavga etti
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Genç kızlar saç saça kavga etti

04.10.2020 19:42 | Son Güncelleme: 04.10.2020 19:45
Genç kızlar saç saça kavga etti

ANTALYA'da 2 genç kız, başka bir kızla şehrin göbeğinde saç saça baş başa kavga etti.

ANTALYA'da 2 genç kız, başka bir kızla şehrin göbeğinde saç saça baş başa kavga etti. Kavgayı araya giren erkekler güçlükle ayırdı. Kavga anı ise vatandaşın cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

Kavga olayı, Antalya'nın simge noktalarından olan Cumhuriyet Meydanı Yükseliş Anıtı yanında meydana geldi. Bilinmeyen nedenle tartışmaya başlayan 3 genç kız, saç saça baş başa kavgaya tutuştu. 2 genç kız, diğer kızla kavga ederken, vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde kızlardan birinin dengesini kaybederek yere düştüğü görüldü. Yere düşen kıza, kavga ettiği kızlardan biri tekme atarken, kavgayı meydanda bulunan erkekler güçlükle ayırabildi.Cep telefonuyla görüntüleri çeken vatandaş ise "Cumhuriyet Meydanı'nda patenci gençler hep böyle kavga ediyor. Kimse de karışamıyor" diye tepkisini dile getirdi.


Genç kızlar saç saça kavga etti
Genç kızlar saç saça kavga etti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Adem AKALAN

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