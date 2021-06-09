Genç kızlar pazarda 'Tırnakçılık' yaparken yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Genç kızlar pazarda 'Tırnakçılık' yaparken yakalandı

İhlas Haber Ajansı / Mehmet Demirci - Haberler | 3. Sayfa

Genç kızlar pazarda 'Tırnakçılık' yaparken yakalandı 200 TL verip biber aldılar hem para üstünü hem 200 TL'yi alırken yakalandılar Genç kızları yakalatan pazarcı kadın: " Kanun olmayacak bunlara girişecen ama kanun var" Manavgat Pazartesi Pazarında alışveriş yaptıkları esnafa 200 TL vererek...

Genç kızlar pazarda 'Tırnakçılık' yaparken yakalandı

200 TL verip biber aldılar hem para üstünü hem 200 TL'yi alırken yakalandılar

Genç kızları yakalatan pazarcı kadın: " Kanun olmayacak bunlara girişecen ama kanun var"

ANTALYA - Manavgat Pazartesi Pazarında alışveriş yaptıkları esnafa 200 TL vererek el çabukluğuyla hem 200 TL'yi hem de esnafın verdiği para üzerini alan S.T. ve Z.T. suçüstü yakalandı.

Manavgat'ın ve bölgenin en büyük pazarlarından olan Manavgat Pazartesi Pazarında tırnakçılık usulüyle yankesicilik yaptıkları belirlenen 2 genç kız, esnafların şikayeti üzerine zabıta ekiplerince yakalanarak Asayiş Büro Amirliği ekiplerine teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre, 2 genç kız ilk olarak karpuz-kavun satan bir tezgaha gelerek kavun almak istediklerini söyledi. Kavunu tarttıran kızlar, satıcıya 200 TL verdi. Kızların durumundan şüphelenen satıcı bozuk parası olmadığını belirterek kızlardan parayı bozdurduktan sonra ödeme yapmalarını istedi. Kızlar kavunu almadan tezgahtan ayrılarak başka bir tezgaha geçerek biber tarttırıp 200 TL'yi satıcı kadına verdi. Kızlar paranın üzerini aldıktan sonra el çabukluğuyla verdikleri 200 TL'yi de alıp uzaklaşmak isterken, satıcı kadının durumu fark etmesi ve zabıtalara haber vermesi üzerine pazardan ayrılmadan yakalandılar. S.T. ve Z.T. isimli genç kızlar zabıta ekiplerince olay yerine çağrılan Manavgat Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerine teslim edildi.

"2'si çarşaflı 5 kadın araçla geldi"

Olay yerinde bulunan bir vatandaş, kızların 2'si siyah çarşaflı 3 kadınla birlikte toplam 5 kişi olarak İbrahim Sözen Caddesinde otomobilden indiklerini ve dağıldıklarını belirterek "Ben 2 kızı uzaktan takip ederek pazaryerine geldim. Daha fazla esnafı dolandıramadan yakalandılar. Diğer kadınlarla birlikte bunlar şebeke. " diye konuştu.

"Serbest bırakıldılar"

Tırnakçılık yaparak esnafları dolandırmaya kalkıştıkları belirlenen 2 genç kız, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Genç kızlar pazarda 'Tırnakçılık' yaparken yakalandı
Genç kızlar pazarda 'Tırnakçılık' yaparken yakalandı
Genç kızlar pazarda 'Tırnakçılık' yaparken yakalandı
Genç kızlar pazarda 'Tırnakçılık' yaparken yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mehmet Demirci

Merdivenlerden düşen adam, feci şekilde can verdi
Merdivenlerden düşen adam, feci şekilde can verdi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Murat Kurum Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Memduh Büyükkılıç
Magazin Ezgi Mola Atilla Taş Seren Serengil İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Burak Yılmaz Ergin Ataman Merih Demiral Nihat Özdemir
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Genç kızlar pazarda 'Tırnakçılık' yaparken yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.6.2021 00:14:48. #1.14#

title