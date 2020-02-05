Genç kızıyla yakalandığı lösemiye yenik düştü

05.02.2020 19:44 | Son Güncelleme: 05.02.2020 19:50

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde, 2 yıldır kızıyla lösemiye karşı savaşan baba hayatını kaybetti.

Güneyyaka Mahallesi'nde 2017'de kızı Ebru Çelen'le (19) lösemi hastalığına yakalanan Yılmaz Çelen (43), tedavi gördüğü Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesinde yaşamını yitirdi.

Güneyyaka Camisi'nde kılınan namazın ardından Çelen'in cenazesi mahalle mezarlığına defnedildi.

Yılmaz Çelen'in eşi Nergis Çelen, gazetecilere yaptığı açıklamada çok üzgün olduğunu dile getirdi.

Kızının tedavisinin iyi gittiğini anlatan anne Çelen, "Şu anda nakil beklenmiyor, kemoterapi tedavisi görüyoruz. Eşimi kaybetmek hem beni hem de lösemi tedavisi gören kızımı çok sarstı. Ben bugün eşimi gömdüm ve geride çocuklarım kaldı. Kızımı iyileştirmek istiyorum. El ele verelim, hep birlikte kanseri yenelim. Kan bağışında bulunalım." dedi.

Ebru Çelen'e 2017'de lösemi tanısının konulmasının ardından aynı yıl babasının da lösemi olduğu ortaya çıkmıştı. Baba kız için kampanya başlatılmış, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ile sanatçı Haluk Levent de kampanyaya destek olmuştu.

Kaynak: AA