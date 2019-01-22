Genç Kızın Yürüme Hayalini Cumhurbaşkanlığı Gerçekleştirecek

İskenderun ilçesinde, yaklaşık 4 yıl önce yakalandığı kanseri yenen ancak yürüme yetisini kaybeden 23 yaşındaki Rabia Armutçu, Cumhurbaşkanlığının talimatıyla yeniden yürüyebilmesi için tedavi edilecek.

Armutçu, azmi ve ailesinin de desteğiyle yakalandığı omurilik kanserini yenmeyi başarırken, hastalığı döneminde yürüme yetisini kaybetmişti.

Yeniden ayağa kalkmak ve yürümek hayaliyle yaşam mücadelesi veren Armutçu'nun yardım çağrısına Cumhurbaşkanlığından olumlu cevap geldi.

Cumhurbaşkanlığının talimatıyla genç kızın tedavisi için harekete geçen Hatay Valiliği ve Sağlık Bakanlığı ekipleri, Armutçu'yu evinde muayene edip, raporlarını inceledi.

Yetkililer, Rabia'ya tedavisi için kendisini Ankara Gazi Üniversitesi Hastanesi'ne götüreceklerinin müjdesini verdi.

Armutçu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilk adımları atacağı anı iple çektiğini söyledi.



Yakınlarının öleceğini zannettiklerini ancak kendisinin kanseri atlattığını belirten Armutçu,

"Ben omurilik kanseri bir hastasıydım. Üstüne iki defa ameliyat oldum. Aynı zamanda kemoterapi gördüm. Saçlarım ve kaşlarım döküldü. Her yerim de morarıyordu. Artık bir umudum var. Omurilikteki kanser parçaları yok oldu." dedi.

Tamamıyla yürüyebilecek bir hasta olduğunu, doktorlarının da bunu öngördüğünü anlatan Armutçu, yürüyebileceği günleri görmek istediğini dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sesine kulak verdiği için teşekkürlerini ileten Armutçu, şunları konuştu:

"Bir mucizenin üzerine yeni bir mucize gerçekleşti. Sayın Cumhurbaşkanımızdan Allah razı olsun. Hastaneye kabul edildim. Oraya gidip tedavi olacağım. Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ederim. İnşallah bundan sonra tedaviyle beraber çok daha iyi yere geleceğim. Yürümeyi umut ediyorum yürüyünce inşallah Cumhurbaşkanımızla görüşmeyi çok istiyorum." şeklinde konuştu.

Anne Deniz Armutçu da bir süredir kızının sesini duyurabilmek için birçok yere başvurduklarını belirtti.



Armutçu, "Herkese ulaşmaya çalıştık. Allah razı olsun sesimizi Cumhurbaşkanımıza duyurdular. Umudumuz var. En zorunu yendik. Allah bin kere razı olsun, Cumhurbaşkanımızdan, Sağlık Bakanlığımızdan, Hatay Valiliğimizden. Sesimiz oldular ve feryadımızı cevap verdiler Allah razı olsun." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA