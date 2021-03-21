Genç kızın yere yatırılıp tekme tokat dövüldüğü anlar kamerada

- (Özel) Genç kızın yere yatırılıp tekme tokat dövüldüğü anlar kamerada Ümraniye'de genç bir kız arkadaşları tarafından önce dövüldü sonra yerde tekmelendi Ümraniye'de okuldan çıkan bir grup kız öğrenci henüz bilinmeyen bir nedenle sokak ortasında tekme ve tokatlarla kavga etti.

- (Özel) Genç kızın yere yatırılıp tekme tokat dövüldüğü anlar kamerada

Ümraniye'de genç bir kız arkadaşları tarafından önce dövüldü sonra yerde tekmelendi

İSTANBUL - Ümraniye'de okuldan çıkan bir grup kız öğrenci henüz bilinmeyen bir nedenle sokak ortasında tekme ve tokatlarla kavga etti. Gruptaki bir kız arkadaşları tarafından önce dövüldü ardından da yere yatırılıp tekmelendi. O anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, geçtiğimiz günlerde Ümraniye Ihlamurkuyu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre okul çıkan bir grup kız öğrenci henüz bilinmeyen bir nedenle aralarında tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine gruptaki bir kız, arkadaşları tarafından küfürler söylenerek tokat ve yumruklarla darp edildi.

Genç kızı yere yatırıp tekmelediler

Ardından gruptakiler uzaklaşmaya başladığı esnada başka bir kız, darbedilen kızı çelme takarak yere düşürdü. Geri dönen gruptakiler genç kızı yerde saniyelerde tekmeledi. Yaşananlar ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Kavganın ardından sokaktan uzaklaşan darpçıların ve darp edilen kızın emniyete şikayetçi olmadığı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / DOĞAN CAN CESUR