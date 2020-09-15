Genç kızın sır intiharı
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Genç kızın sır intiharı

Malatya'da baraj gölünde cansız bedeni bulunan 16 yaşındaki genç kızın geride bir mektup bıraktığı ortaya çıkarken, genç kız mektupta kardeşlerine sahip çıkılmasını istedi.

Genç kızın sır intiharı
15.09.2020 23:50 | Son Güncelleme: 15.09.2020 23:57

Malatya'da baraj gölünde cansız bedeni bulunan 16 yaşındaki genç kızın geride bir mektup bıraktığı ortaya çıkarken, genç kız mektupta kardeşlerine sahip çıkılmasını istedi.

Edinilen bilgiye göre, Yeşilyurt ilçesine bağlı Mahmutlu Mahallesi'nde 16 yaşındaki B.K. isimli genç kız, Karakaya Barajı'na atladı. Çevredekilerin durumu fark etmesi üzerine olay yerine 112 sağlık ve su altı arama kurtarma ekipleri yönlendirildi.

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı su altı arama kurtarma ekipleri yaklaşık bir saat süren çalışma sonucu genç kızın cansız bedenini kıyıya 20 metre uzaklıkta buldu. Jandarma ekipleri olay yerinde yaptığı incelemede B.K.'nın geriye bıraktığı mektubuna ulaştı. Genç kızın mektubunda, "Eğer bu mektubu görürseniz, ailemden tek dileğim kardeşlerime hayatı sevdirmeye çalışın. Onlara çok iyi bakın. Azıcık hatırım varsa onları hiç üzmeyin, üzülmelerine izin vermeyin. Benim içinde kimse üzülmesin. Ben en büyük dileğimi gerçekleştiriyorum. Baba benim kıymetimi hiç bilmedin. Diğer çocuklarının ve karının kıymetini bil, olur mu. Onları hiç üzme" yazdığı görüldü.

Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından genç kızın cenazesi otopsi için Malatya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MALATYA

Kaynak: İHA

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