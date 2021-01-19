GENÇ KIZIN PARİS'TEN GELİP GİRDİĞİ BURUN AMELİYATI SONRASI ÖLDÜĞÜ İDDİASI

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-Murat KORKMAZ-İSTANBUL-DHA

Paris'ten gelip İstanbul'da özel bir hastanede girdiği burun ameliyatında anestezi sırasında fenalaşan genç kızın, 40 gün yoğun bakımda tedavi gördükten sonra hayatını kaybettiği iddia edildi. Genç kızın ailesi, durumdan sorumlu tuttukları hastaneden şikayetçi oldu.

Ailesinin iddiasına göre, Paris'te yaşayan hukuk fakültesi son sınıf öğrencisi 24 yaşındaki Manolya Oktay, burnundan estetik ameliyatı olmak istedi. Bunun üzerine ailesi, İstanbul'da bulunan özel bir hastane ile görüşmeler yapıp, ameliyat için gerekli anlaşmaları yaptı. 20 Kasım günü ailesi ile birlikte Türkiye'ye gelen genç kız, ameliyat için Taksim'deki özel hastaneye geçti. Aynı gün ameliyata alınan Manolya Oktay'ın, anestezi verildikten sonra kalp ritmi artarak fenalaştı. Nabzının durduğu ve bitkisel hayata girdiği ileri sürülen genç kız, yoğun bakımda gördüğü 40 günlük tedavinin ardından hayatını kaybetti. ÖDEME YAPILINCA CENAZESİ AİLESİNE TESLİM EDİLDİ İDDİASIHastane yetkililerinin 165 bin liralık tedavi masraflarını karşıladıktan sonra ancak cenazeyi teslim ettikleri iddia edildi. Genç kızın cenazesinin hastaneden alındıktan sonra Şanlıurfa'da toprağa verildiği belirtildi.Acılı aile, genç kızın ölümünden sorumlu tuttukları hastane ve doktoru hakkında suç duyurusunda bulundu.

"İLAÇLARI TESİR ETTİĞİ İÇİN KOMAYA GİRMİŞ"Babası Ali Oktay, "Kızıma burun estetiği için özel bir hastaneden randevu aldılar. Basit bir ameliyattı, 2 saatlik bir ameliyattı. Haber geldi, ilaçları tesir ettiği için komaya girmiş. Bizi sürekli 'iyiye gidiyor' diye oyaladılar. Kötüye giden bir şey vardı ama söylemediler. Son 4 gün 'kalın bağırsaklarda hasar var' dediler, her şeye razı olduk. Kızımız canından oldu. Hastane faturayı bizden tahsil ettikten sonra kızımızın cansız bedenini bize verdi" dedi.

AİLENİN AVUKATINDAN AÇIKLAMA

Ailenin Avukatı Oktay Bilgin "Manolya Oktay burun estetiği ameliyatı olmak üzere ailece karar verdikleri Taksim'de özel bir hastaneye geliyor operasyon için. Operasyona başlamadan önce bir anesteziden kaynaklı beyinde oksijen gitmediğinin tespiti yapılıyor. Bunun üzerine yoğun bakıma alınıyor. Yoğun bakımda da antibiyotikte birlikte penisilin veriliyor oysa kızımızın penisiline alerjisi olduğu biliniyor. Hatta ameliyattan önce de söyleniyor hastaneye ancak bu husus atlanıyor. Bu nedenle de ölümün gerçekleştiğini düşünüyoruz. Bununla ilgili de sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunduk. Ölüm olayı aslında adli vaka olduğu için adli tıpa bildirmesi gerekiyor. Ancak hastane bunu yapmıyor. Bildirmediği için de defin otopsi yapılmadan yapılıyor. Burada kusur olanların da tespiti, ayrıca ölüme sebebiyet verenlerin tespit için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunduk. Bir ay yoğun bakımda kalıyor. Bir aylık süreç içinde 165 bin lira fatura çıkartılıyor müvekkillerime. Bununla ilgili de tazminat davası açacağız" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı