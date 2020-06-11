Genç kızın ölümüne neden olan sürücünün cezasına onama
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Genç kızın ölümüne neden olan sürücünün cezasına onama

İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 4. Ceza Dairesi, 17 yaşındaki Bürge Yolbilir'in ölümüne, kuzeninin yaralanmasına neden olan ve 25 yıl 2 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılan sürücü Bekir Karaaslan'ın cezasını onadı.

Genç kızın ölümüne neden olan sürücünün cezasına onama
11.06.2020 12:49 | Son Güncelleme: 11.06.2020 12:54

İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 4. Ceza Dairesi, 17 yaşındaki Bürge Yolbilir'in ölümüne, kuzeninin yaralanmasına neden olan ve 25 yıl 2 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılan sürücü Bekir Karaaslan'ın cezasını onadı.

İzmir'in Gaziemir ilçesinde 27 Nisan 2019'da gerçekleşen olayda, 17 yaşındaki Bürge Yolbilir, Akçay Caddesindeki yaya geçidinden geçtiği sırada hafif ticari aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti, 15 yaşındaki kuzeni M.G. ise hafif yaralandı.

Kaza yerinden kaçan sürücü Bekir Karaaslan, düşen plakadan yola çıkılarak polis ekiplerince kısa sürede yakalanırken, olaydan 1 saat 42 dakika sonra yapılan alkol muayenesinde sürücünün 83 promil alkollü olduğu tespit edilmişti. "Taksirle bir kişinin ölümüne ve bir kişinin yaralanmasına neden olma" suçundan hakkında iddianame hazırlanan Karaaslan, İzmir 8. Ağır Ceza Mahkemesince yapılan yargılamada "çocuğu kastla öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsine, olayın "olası kastla olması sebebiyle" cezanın müebbet hapse çevrilmesine ve iyi hal indirimiyle 25 yıl 2 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılmasına karar verilmişti.

Yapılan itirazlar sonucu İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 4. Ceza Dairesi, dosyayı inceledi. Daire, İzmir 8. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kamu davasına konu duruşmanın kanuna uygun bir biçimde yürütüldüğü, soruşturma ve kovuşturma aşamalarında ileri sürülen iddia ve savunmalar ile ikame edilen delillerin denetimi sağlayacak biçimde ve eksiksiz olarak sergilenerek tespit edildiğini bildirdi.

Daire, yargılama sonucunda dosyaya yansıyan tüm deliller ve bilgilerin gerekçeli kararda yöntemince tartışılarak ulaşılan vicdani kanının kesin, tutarlı ve çelişmeyen verilere dayandırıldığı ve bu suretle kabul edilen eylemin kanunda öngörülen suç tipine uygun olarak nitelendirilerek hüküm kurulduğu, ilk derece mahkemesinin kararında usüle veya esasa ilişkin herhangi bir hukuka aykırılığın bulunmadığı gerekçesiyle istinaf başvurusunun esastan reddine karar verdi.

Sanığın tutukluluk halinin devamına karar verildi. - İZMİR

Kaynak: İHA

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