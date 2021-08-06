Genç kızın ölümünden sonra düğmeye basıldı, çok sayıda silah ele geçirildi

Tokat'ın Erbaa ilçesinde 17 yaşındaki lise öğrencisi Büşra Konyar'ın yorgun merminin başına isabet ederek hayatını kaybetmesi olayının ardından yasa dışı silah ticareti yapan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda çok sayıda silah ele geçirildi.

Tokat'ın Erbaa ilçesinde 17 yaşındaki lise öğrencisi Büşra Konyar'ın yorgun merminin başına isabet ederek hayatını kaybetmesi olayının ardından yasa dışı silah ticareti yapan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda çok sayıda silah ele geçirildi.

Erbaa Cumhuriyet Başsavcılığı ile koordineli olarak Tokat İl Jandarma Komutanlığınca "Konyar" operasyonu düzenlendi. Erbaa merkezli yapılan operasyonda İstanbul, Amasya/Taşova, Tokat merkez ve Niksar ilçelerinde yasa dışı silah ticareti yapan 94 şüpheli şahsa yönelik, 69 adreste eş zamanlı arama yapıldı. Yapılan aramalarda 1 adet AK 47 kaleşnikof, 2 adet kaleşnikof şarjörü, 173 adet kaleşnikof fişeği, 59 adet tabanca, 84 adet tabanca şarjörü, 1868 adet tabanca mermisi, 48 adet av tüfeği, 994 adet av tüfeği fişeği, 23 kuru sıkı tabanca, 104 adet kuru sıkı tabanca mermisi, 3 adet kama, 7 adet sikke, 1 adet bilezik, 4 adet hançer, madeni para, sustalı bıçak ile 1 adet FETÖ terör örgütüne ait olduğu değerlendirilen kitap ele geçirildi. Operasyonda 21 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Şüpheliler ile ilgili adli işlemlerin devam etmekte olduğu bildirildi. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı