Genç kızın ölümünden sonra düğmeye basıldı, çok sayıda silah ele geçirildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Genç kızın ölümünden sonra düğmeye basıldı, çok sayıda silah ele geçirildi

Genç kızın ölümünden sonra düğmeye basıldı, çok sayıda silah ele geçirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Tokat'ın Erbaa ilçesinde 17 yaşındaki lise öğrencisi Büşra Konyar'ın yorgun merminin başına isabet ederek hayatını kaybetmesi olayının ardından yasa dışı silah ticareti yapan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda çok sayıda silah ele geçirildi.

Tokat'ın Erbaa ilçesinde 17 yaşındaki lise öğrencisi Büşra Konyar'ın yorgun merminin başına isabet ederek hayatını kaybetmesi olayının ardından yasa dışı silah ticareti yapan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda çok sayıda silah ele geçirildi.

Erbaa Cumhuriyet Başsavcılığı ile koordineli olarak Tokat İl Jandarma Komutanlığınca "Konyar" operasyonu düzenlendi. Erbaa merkezli yapılan operasyonda İstanbul, Amasya/Taşova, Tokat merkez ve Niksar ilçelerinde yasa dışı silah ticareti yapan 94 şüpheli şahsa yönelik, 69 adreste eş zamanlı arama yapıldı. Yapılan aramalarda 1 adet AK 47 kaleşnikof, 2 adet kaleşnikof şarjörü, 173 adet kaleşnikof fişeği, 59 adet tabanca, 84 adet tabanca şarjörü, 1868 adet tabanca mermisi, 48 adet av tüfeği, 994 adet av tüfeği fişeği, 23 kuru sıkı tabanca, 104 adet kuru sıkı tabanca mermisi, 3 adet kama, 7 adet sikke, 1 adet bilezik, 4 adet hançer, madeni para, sustalı bıçak ile 1 adet FETÖ terör örgütüne ait olduğu değerlendirilen kitap ele geçirildi. Operasyonda 21 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Şüpheliler ile ilgili adli işlemlerin devam etmekte olduğu bildirildi. - TOKAT

Genç kızın ölümünden sonra düğmeye basıldı, çok sayıda silah ele geçirildi
Genç kızın ölümünden sonra düğmeye basıldı, çok sayıda silah ele geçirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Meral Akşener Süleyman Soylu Bekir Pakdemirli Mehmet Nuri Ersoy
Magazin Müge Anlı Seda Sayan Gülben Ergen İbrahim Tatlıses
Spor Muslera Mete Gazoz Sergen Yalçın Nihat Özdemir Busenaz Sürmeneli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Genç kızın ölümünden sonra düğmeye basıldı, çok sayıda silah ele geçirildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.8.2021 14:10:07. #1.14#

title