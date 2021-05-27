Genç kızın ölüm emrinin, aile üyelerinin kararıyla verildiği iddiası
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Genç kızın ölüm emrinin, aile üyelerinin kararıyla verildiği iddiası

Genç kızın ölüm emrinin, aile üyelerinin kararıyla verildiği iddiası
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Mersin'de 2019 yılında evlerinin banyosunda kafasından tabanca ile vurularak öldürülen 5 aylık hamile 17 yaşındaki İrem Bahçe'nin, aile üyelerinin kararıyla 'namus' cinayetine kurban gittiği iddia edildi.

Mersin'de 2019 yılında evlerinin banyosunda kafasından tabanca ile vurularak öldürülen 5 aylık hamile 17 yaşındaki İrem Bahçe'nin, aile üyelerinin kararıyla 'namus' cinayetine kurban gittiği iddia edildi.

7 Kasım 2019 tarihinde meydana gelen cinayetle ilgili iddianame hazırlandı. Mersin 9. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede şüphelilerden anne, baba ve 2 ağabey hakkında 'akrabaya karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 3 amcası hakkında ise 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası istenildi.

Hazırlanan iddianamede, İrem Bahçe'nin yaşadıkları köyde gençlerle görüştüğüne ilişkin dedikodular üzerine halasının oğlu M.B. ile nişanlandırıldığı, M.B.'nin nişanı bozmasıyla genç kızın hamile olduğunun ortaya çıktığı belirtildi. İddianamede, ailenin oturduğu köydeki örf ve adetler gereğince 'namuslarının lekelendiği ve dolayısıyla toplum içine çıkamaz hale geldikleri' düşüncesiyle kızın ölmesi gerektiği kanaatine varılıp, bu şekilde karar aldıklarına yer verildi.

Tarım işçisi bahanesiyle Mersin'e getirildi

İrem Bahçe'nin tarım işçisi olarak çalışma bahanesiyle Mersin'e getirildiği ifade edilen iddianamede, belli bir süre geçmesine rağmen genç kızın kendi canına kıyamaması üzerine ailesinin ve amcalarının yönlendirmesiyle ağabey Mehmet Ali Bahçe tarafından baba Kasım Bahçe'ye ait ruhsatsız tabancayla başından vurularak öldürüldüğü belirtildi.

Olay

7 Kasım 2019 tarihinde merkez Yenişehir ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde meydana gelen olayda, İrem Bahçe, evlerinin banyosunda babasının ruhsatsız tabancasıyla başından vurulmuş halde bulundu. 5 aylık hamile genç kız, kaldırıldığı hastanede 1 gün sonra hayatını kaybetti. Sezaryenle dünyaya gelen bebeği ise 3 ay sonra öldü. Olayla ilgili ifadeleri alınan aile fertleri, genç kızın intihar ettiğini iddia etti. İrem Bahçe'nin cenazesi Şanlıurfa'da toprağa verdi.

Genç kızın ölümündeki şüpheler üzerine özel ekip kurularak çalışma başlatıldı. 7 ay boyunca yüzlerce kişi ile görüşen, kamera kayıtlarını tek tek inceleyen ekipler, olayın cinayet olduğunu tespit etti. Cinayetle ilgili çalışmasını tamamlayan özel ekip, şafak operasyonuyla Şanlıurfa'ya bağlı Örencik köyünde yaşayan ağabey Mehmet Ali Bahçe, baba S.B., anne M.M., büyük ağabey V.B., amcalar İ.B., K.B. ve M.V.B.'yi gözaltına aldı. Mersin'e getirilen şahısların, tek tek ifadeleri alındı. İfadesinde ağlayarak kardeşini öldürdüğünü itiraf eden Mehmet Ali Bahçe, olayı baba, anne ve amcalarının baskısıyla yaptığını söyledi. Diğer şüpheliler ise iddiaları kabul etmedi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. - MERSİN

Genç kızın ölüm emrinin, aile üyelerinin kararıyla verildiği iddiası

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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