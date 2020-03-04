04.03.2020 20:47 | Son Güncelleme: 04.03.2020 20:48

Genç kızın kavşağın üstünden yola atladığı anlar kamerada

ISPARTA'da, 'battı- çıktı' olarak bilinen kavşağın üzerinden yola atlayan G.Ö. (17), yaklaşık 5 metreden asfalt zemine düşerek sol bacağı kırdı. Hastanede tedaviye alınan genç kızın atladığı anlar vatandaş kamerası tarafından anbean kaydedildi.

Olay, gece yarısı İstanbul Caddesi yolu üzerinde meydana geldi. 'Battı- çıktı' olarak tabir edilen geçidin önündeki tabelaya tutunarak aşağı sarkan bir kız olduğunu görenler durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Ekipler kısa sürede olay yerine gelirken, adının G.Ö. olduğu öğrenilen genç kıza müdahale etmek istedi. Bu sırada genç kız henüz kendini boşluğa bıraktı. Yaklaşık 5 metre yükseklikten asfalt zemine düşen genç kız yaralandı. Sağlık ekipleri genç kıza müdahale etti. Ambulansa alınan G.Ö., Isparta Şehir Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Genç kızın sağlık durumunun iyi olduğu, sol bacağında kırık bulunduğu belirtildi.

G.Ö.'nün atladığı anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasınca anbean kaydedildi.

Kaynak: DHA

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