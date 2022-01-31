Genç kızın erken uyanması faciayı önledi

ALAŞEHİR, MANİSA (İHA) - Manisa'nın Alaşehir ilçesinden sobadan sızan karbonmonoksit gazından 4 kişi zehirlendi. Ablasının evinde misafir olan genç kızın erken uyanması sonucu facianın eşiğinden dönülürken Alaşehir'de ilk tedavileri yapılan aynı aileden 4 kişi Manisa'ya sevk edildi.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 4 kişi tedavi altına alındı. Olay Alaşehir'in Beşeylül Mahallesi Reddi İlhak Caddesinde bulunan 4 katlı apartmanın ikinci katında meydana geldi. Hamza Akın (28) ve eşi Emine Akın (25) evlerinde misafir olan kayınvalide Yıldız Bozca (50) ve baldız Fatma Bozca (20) ile birlikte akşam geç saatlere kadar oturdu. Sabah saat 07.30 sıralarında mide bulantısı ve kusma şikayetiyle uyanan 20 yaşındaki Fatma Bozca zehirlenme olabileceğini düşünerek annesine ve misafir olarak geldikleri ablasına seslendi. Annesi, ablası ve eniştesinde de aynı şikayetlerin olması üzerine daha iyi durumda olan Hamza Akın 112 ekiplerine durumu bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen 112 ekipleri sobadan sızan karbonmomoksit gazından zehirlendikleri tespit edilen 4 kişiyi Alaşehir Devlet Hastanesine kaldırdı. Burada ilk tedavileri yapılan 4 kişi Manisa Spilos Oksijen Merkezine sevk edildi. Polisin olayla ilgili araştırmasının devam ettiği öğrenildi. - MANİSA