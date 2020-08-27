Genç kızın çantasından parasını çaldığı iddiasıyla iki şüpheli tutuklandı
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Genç kızın çantasından parasını çaldığı iddiasıyla iki şüpheli tutuklandı

Adana'da genç kadının çantasından yankesicilik yöntemiyle parasını çalan 2 şüpheli tutuklandı.

27.08.2020 10:14 | Son Güncelleme: 27.08.2020 10:19

Adana'da genç kadının çantasından yankesicilik yöntemiyle parasını çalan 2 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Çınarlı Mahallesi'nde kardeşiyle kaldırımda yürüyen üniversite öğrencisi Şerife T'nin (21), arkasından 2 kişi yaklaştı.

Şüpheliler genç kadının sırt çantasından 105 lira, kimlik ve ehliyetinin olduğu cüzdanını çaldı.

Çevredekilerin olayı görüp uyarmasıyla zanlıların peşine düşen genç kız, bir süre peşlerinden koştuğu şüphelileri yakalayamadı.

Olayın bildirilmesi üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.

Ekip, bir iş yerinin güvenlik kamerası görüntüsünden zanlıların Ali G. (46) ve Ercan D. (37) olduğunu belirledi.

İki şüpheli Atatürk Parkı'nda gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Öte yandan, iki şüphelinin takip ettikleri Şerife T'nin çantasına yönelmesi, daha sonra koşarak uzaklaşmaya çalışırken yanlarından hızla bir araç geçmesi ve kazadan son anda kurtulmaları ile Şerife T'nin bir süre zanlıların peşinden koşması güvenlik kamerasına yansıdı.

Genç kızın çantasından parasını çaldığı iddiasıyla iki şüpheli tutuklandı

Kaynak: AA

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