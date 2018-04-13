Genç Kızın Boğularak Öldürülmesi Davasında Karar
Eskişehir'de, aracına aldığı 17 yaşındaki kıza ormanlık alanda tecavüz edip öldürdüğü iddiasıyla yargılanan sanık, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
Eskişehir'de, aracına aldığı 17 yaşındaki kıza ormanlık alanda tecavüz edip öldürdüğü iddiasıyla yargılanan sanık, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada tutuklu sanık Metin Yılmaz (31) ile avukatı hazır bulundu.
Tahliyesini isteyen sanık Yılmaz, "pişmanım" dedi.
Mahkeme heyeti, sanığı "kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "tecavüz"den 13 yıl 6 ay, "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak"tan da 9 yıl hapisle cezalandırdı.
Kanlıpınar Mahallesi Çamlık mevkisindeki ormanlık alanda 1 Ağustos 2016'da cesedi bulunan 17 yaşındaki Kader Kaya'nın tecavüze uğrayıp, iç çamaşırıyla boğulduğu belirlenmiş, gözaltına alınan Metin Yılmaz tutuklanmıştı.