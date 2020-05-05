Genç Kızılay üyeleri Karabük'te çalışmalarını sürdürdü

Türk Kızılay Karabük Şubesi faaliyetlerine devam ediyor.

Türk Kızılay Karabük Şubesi faaliyetlerine devam ediyor.

Genç Kızılay Karabük İl Başkanı Ömer Çölova, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kendilerinin Kızılayın misyonu ve vizyonu doğrultusunda çalışmalar yürütmeye devam ettiklerini söyledi.

Kovid-19 salgınından sonra devletin ve milletin takdire şayan çalışmalar sergilediğini belirten Çölova, Genç Kızılay gönüllüleri olarak ilk günden itibaren vatandaşlara destek olmak amacıyla çalışmalar yürüttüklerini ifade etti.

Çölova, gönüllülerin sahaya çıkmadan önce gerekli eğitim ve önlemlerin genel merkez tarafından alındığını dile getirerek, "İlk etapta halkımızı bilinçlendirmek amacıyla doğru el yıkama teknikleri ve virüsten nasıl korunmamız gerektiğini broşür ve afişler dağıtarak anlattık. Ardından içerisinde Kızılayın da yer aldığı Vefa Sosyal Destek Grubu ile birlikte 65 yaş üstü ve kronik hastalığı bulunan vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını gidermek için gönüllülerimiz ile birlikte durmadan çalıştık." dedi.

İhtiyaç sahibi ailelerin tespit edilerek gerekli yardımların dağıtımını sosyal mesafeye dikkat ederek gerçekleştirdiklerini anlatan Çölova, "Zorluklar paylaşıldıkça hafifler diyerek bu zor günlerde milletimizin yanında olmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA