Genç Kızılay Selçuklu Şubesi gönülleri çeşitli kırtasiye malzemeleriyle öğrencileri sevindirdi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Genç Kızılay Selçuklu Şubesi gönülleri çeşitli kırtasiye malzemeleriyle öğrencileri sevindirdi

Habermetre - Haberler | Toplum
Genç Kızılay Selçuklu Şubesi gönülleri çeşitli kırtasiye malzemeleriyle öğrencileri sevindirdi

Pandemi sebebiyle bir süredir eğitimlerine evden devam eden çocuklar için Genç Kızılay Selçuklu Şubesi güzel bir adım attı.

Pandemi sebebiyle bir süredir eğitimlerine evden devam eden çocuklar için Genç Kızılay Selçuklu Şubesi güzel bir adım attı.

2021-2022 eğitim öğretim yılının başlaması ile birlikte harekete geçen Kızılaycılar, belirledikleri öğrenciler için kırtasiye malzemelerinden bir set hazırladı. Hazırlanan setler Genç Kızılay Selçuklu gönülleri tarafından ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştırıldı.

"İnsanlara köprü olmaktan övünç duyuyoruz"

Konuya ilişkin açıklama yapan Genç Kızılay Selçuklu Başkanı Ömer Topaç, "Genç Kızılay Selçuklu Birimi olarak yetim ve ihtiyaç sahipleri kardeşlerimizin taleplerini aldık aldığımız ilk talepte Yönetimimiz ve gönüllülerimizle istişare ederek talep aldığımız günün ertesi günü kollarımızı sıvayarak işe koyulduk ve 360 aile tespit edip iletişime geçtik ve akabinde Genç Gönüllülerimizle üç gün art arda süren kırtasiye ve okul forma dağıtımını bitirdik. 'Okula Dönüş' kampanyamızda 360 öğrenci kardeşimizin yüzlerindeki gülümsemeye şahit olmak paha biçilmez. Biz gönüllüler rengini bayrağımızdan alan hilalin altında insanlara köprü olmaktan övünç duyuyoruz. Genç Kızılay Selçuklu olarak amacımız yaptığımız projelerde insanlara sadece gıda ve temel ihtiyaç götürmek değil. İnsanlara ve çocuklara yüzlerinde göğsümüzü gererek giydiğimiz yeleklerimizin üzerinde taşıdığımız hilali çocukların ve insanların dudaklarında tebessüme dönüştüğünü görmeyi hedefliyoruz" ifadelerini kullandı. Haber Merkezi

Tüm hakları saklıdır. Bu sitede yer alan yazı, haber, fotoğraf, video ve sair dokümanların, bireysel kullanım dışında izin alınmadan kısmen veya tamamen kopyalanması, çoğaltılması, kullanılması, yayımlanması ve dağıtılması kesinlikle yasaktır. Bu yasağa uymayanlar hakkında 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu uyarınca yasal işlem yapılacaktır.

Habermetre - Son Dakika Haberleri
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Ersin Tatar Ekrem İmamoğlu Yevgeniy Ziniçev Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Gülşen Mehmet Erdem Özge Özpirinçci
Spor Şenol Güneş Ferhan Şensoy Cristiano Ünal Karaman Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Rüya Tabirleri Demir Çelik Süleyman Soylu Tahir Büyükakın
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Genç Kızılay Selçuklu Şubesi gönülleri çeşitli kırtasiye malzemeleriyle öğrencileri sevindirdi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.09.2021 08:30:54. #1.11#