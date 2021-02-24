Genç Kızılay İzmir gönüllüleri köy okullarındaki öğrencilerle bir araya geldi

Genç Kızılay İzmir gönüllüleri köy okullarında eğitim gören öğrencileri ziyaret ederek temel sağlık bilinci konusunda bilgilendirme yaptı.

Genç Kızılay İzmir gönüllüleri köy okullarında eğitim gören öğrencileri ziyaret ederek temel sağlık bilinci konusunda bilgilendirme yaptı.

Türk Kızılay'dan yapılan açıklamaya göre Halk Sağlığı Uzmanları Derneği Öğrenci Çalışma Grubunda yer alan stajyer doktorlar ve gönüllüler, "Sağlıklı Köy Okulları Projesi" kapsamında ilk ziyaretlerini Kiraz ilçesinde yer alan Yeniköy İlkokulu'na gerçekleştirdi.

Çocuklarla keyifli zaman geçirip onlara Kovid-19 döneminde sağlık konusunda bilgiler veren gönüllüler, öğrencileri beslenme ve obezite konusunda bilgilendirdi.

Öğrencilerin giyim ihtiyaçları da İzmir Kızılay tarafından karşılanırken, ihtiyaç sahibi ailelere de gıda yardımında bulunuldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Genç Kızılay İzmir gönüllüsü ve Sağlıklı Köy Okulları Proje Sorumlusu Merziye Gökçe Göksu, Kovid-19 döneminden en çok çocukların etkilendiğini belirtti.

Çocukların biraz olsun yüzünü güldürüp yanlarında olduklarını hissettirmek istediklerini aktaran Göksu, "Nasıl yapılacağı bilindiği takdirde sağlığımız konusunda çok temel ve evlerde kendimizin bile uygulayabileceği temel muayeneleri uyguladık çocuklarımıza. Projede bizler de görme kusuru gibi sorunlar yaşama ihtimali olan çocuklarımız olduğunu fark ettik ve okul müdürlerini bu konuda bilgilendirdik." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Güngör