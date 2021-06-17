Genç Kızılay İzmir Gönüllüleri kan bağışının önemine dikkat çekti
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Genç Kızılay İzmir Gönüllüleri kan bağışının önemine dikkat çekti

Genç Kızılay İzmir Gönüllüleri kan bağışının önemine dikkat çekti
Bültenler - Haberler | Güncel

14 Haziran Dünya Kan Bağışçıları Gününde Genç Kızılay İzmir gönüllüleri kan bağış araçlarında gönüllülük faaliyeti yaptı. Gönüllüler kan bağışını arttırmak için insanlara bilgi verdiler.

Genç Kızılay İzmir Gönüllüleri Konak, Karşıyaka, Torbalı, Şirinyer Kızılay kan bağış noktalarında pandemide azalan kan bağışını arttırmak, 14 Haziran Dünya Kan Bağışçıları Gününü kutlamak için gönüllülük yaptı. Kan bağışında bulunan gönüllüler kan bağışını artırmak için insanları bilinçlendirme faaliyetinde de bulundu.

Genç Kızılay İzmir Kan Birimi Sorumlusu Furkan Enes Yılmaz: " Etkinliğimizin amacı pandemi döneminde azalan kan bağışlarına dikkat çekmekti. İçinde bulunduğumuz pandemi döneminin başlangıcında insanlar kan bağışlarından uzaklaşmaya başlamıştı. Kan bağışına yeniden dikkat çekmek amacıyla ulaşabildiğimiz tüm sosyal medya platformlarından kan bağışı ile alakalı tasarladığımız afişleri paylaştık. Genç Kızılay İzmir olarak Ege Bölge Kan Merkezi ile toplantılar yaparak neler yapabileceğimizi konuştuk. İnsanların kan bağışına teşvik edilmesi amacıyla İzmir'in tüm bölgelerine aynı anda gönüllü desteği sağladık. Sahada, kan araçlarında, kan bağış çadırlarında gönüllü olarak çalışan gönüllülerimiz ile tüm insanları kan bağışına davet ettik." dedi.

Kaynak: Bültenler

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