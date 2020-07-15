Genç Kızılay İstanbul Gönüllüleri, 15 Temmuz Şehitler Makamı ve Hafıza 15 Temmuz Müzesi'ni ziyaret... Genç Kızılay İstanbul Gönüllüleri, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde, 15 Temmuz Şehitler Makamı ve Hafıza 15 Temmuz Müzesi'ni ziyaret etti.

Genç Kızılay İstanbul Gönüllüleri, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde, 15 Temmuz Şehitler Makamı ve Hafıza 15 Temmuz Müzesi'ni ziyaret etti. Kızılay gönüllüleri, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminin 4. yılında, Hafıza 15 Temmuz Müzesi'ni ziyaret ederek, o gün yaşananları hatırladı. Müzenin ardından Şehitler Makamı'na geçen gençler, Kur'an-ı Kerim okudu, dua etti. Gençler 15 Temmuz Şehitleri anısına yazılan "Vatan Nedir?" adlı şiiri de okudu. Ziyaret, gençler tarafından klip haline getirilerek sosyal medyada paylaşıldı. Kaynak: AA