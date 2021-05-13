Genç Kızılay ihtiyaç sahibi ailelere Ramazan pidesi dağıttı

Kastamonu Genç Kızılay gönüllüleri, ihtiyaç sahibi ailelere Ramazan pidesi dağıttı.

Kastamonu Genç Kızılay gönüllüleri, ihtiyaç sahibi ailelere Ramazan pidesi dağıttı.

Kastamonu Genç Kızılay gönülleri, korona virüs salgını sebebiyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında evlerinden çıkamayan vatandaşlara Ramazan pidesi ikram etmek için çalışma başlattı. Gönüllüler, fırından aldıkları pideleri poşetlemesinin ardından dağıtacakları mahalleye hareket etti. Sosyal mesafe kuralına dikkat eden ekipler, evlerinden çıkamayan vatandaşlara Ramazan pidesi dağıttı. Bazı vatandaşlar pidelerini balkonlarından sarkıttığı sepetle aldı.

İhtiyaç sahibi ailelere ulaşmak için yola çıktıklarını belirten Kastamonu Genç Kızılay Başkanı Av. Tuğçe Gülşen, "Bugün Genç Kızılay ekibimizle birlikte Kastamonu'da Esentepe Mahallesi'ne geldik. Burada pide dağıtımı yapıyoruz. İhtiyaç sahibi ailelere ulaşmak üzere yola çıktık. Bilindiği üzere Türk Kızılayı kuruluşundan itibaren nerede kendisine ihtiyaç duyulursa orada olan bir kuruluştur. Şu anda da bu amaca hizmet üzere arkadaşlarımızla birlikte buradayız. Halkımızla sohbet ettik. Ramazanlarını kutladık, bayramlarını kutladık. Hem de Ramazan ayı olduğu için pidelerini ailelere ikram ettik. Kızılay'a uygun işler yapmak üzere faaliyet gösteriyoruz. Bu amaç doğrultusunda hareket ediyoruz" dedi.

"Yaralarına dokunmak istiyoruz"

Hem yardım etmek hem de vatandaşların yanında olduklarını hissettirmek için çalıştıklarını kaydeden Gülşen, şu ifadeleri kullandı:

"Amacımız sadece insanlara yardım götürmek değil, bir yandan da onların yanında bulunmak, onlarla sohbet etmek, onların yaralarına dokunmak. Bu amaç doğrultusunda şu anda buradayız. Arkadaşlarımızda tek tek özverili bir şekilde çalışarak bu işi gönüllü bir şekilde yapıyorlar. Umarım Kastamonu Genç Kızılay Şubesi olarak bu amaçlar doğrultusunda güzel işler yapabiliriz." - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı