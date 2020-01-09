: Genç Kızılay gönüllülerinden üniversite öğrencilerine pasta börek ikramı

09.01.2020 01:37 | Son Güncelleme: 09.01.2020 01:39

Genç Kızılay Amasya gönüllüleri, kütüphanede final sınavlarına hazırlanan Amasya Üniversitesi öğrencilerine evlerinde yaptıkları pasta ve börekleri ikram etti.

Gönüllülerle birlikte gençlere çay, pasta, börek ve kahvaltılık ikramında bulunan üniversite rektörü Prof. Dr. Süleyman Elmacı, öğrencilerini zorlu final döneminde bir nebze de olsa rahatlamak amacıyla böyle bir etkinlik yaptıklarını söyledi.

Bu tür etkinliklerin sınav dönemi boyunca devam edeceğini belirten Elmacı, şöyle konuştu:

"Üniversitemizin, öğrencileriyle birlikte olduğunu göstermek ve sınav zamanında öğrencilerimizin küçük de olsa ihtiyaçlarını karşılamak üzere çeşitli ikramlarda bulunuyoruz. Öğrencilerimize sınavlarında başarılar diliyoruz. Final sınavları boyunca okulumuzda bulunan okuma salonları ve kütüphanelerimiz 24 saat açık. Bugün farklı bir uygulama yapmak istedik."

Genç Kızılay Amasya Topluluğu Başkanı Fatma Özkan da etkinliğin öğrenciler tarafından çok beğenildiğini ifade etti.

Özkan, "Genç Kızılay Amasya Gönüllüleri olarak ders çalışan arkadaşlarımıza börek, kek, zeytin, peynir, domates ve çay gibi ikramlarda bulunduk. Geç saatlere kadar burada çalışan öğrenci arkadaşlarımızın dışarı çıkıp yemek yiyerek vakit kaybetmesi yerine burada aile ortamının sağlanmasını istedik." diye konuştu.

Öğrencilerden Ayben Nur Arifoğlu da "Çok mutlu olduk, böyle bir ikramın yapılması bizim için çok güzel oldu. Gece boyunca ders çalıştığımız için zinde olmamız gerekiyor." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

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