Genç Kızılay gönüllülerinden mezarlıklarda bakım hizmeti
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Genç Kızılay gönüllülerinden mezarlıklarda bakım hizmeti

Genç Kızılay gönüllülerinden mezarlıklarda bakım hizmeti
Anadolu Ajansı / Muhammed Ali Toruntay - Haberler | Güncel

Genç Kızılay gönüllüleri, Ramazan Bayramı'nda mezarlıklarda kabirlerin bakımını gerçekleştiriyor.

Genç Kızılay gönüllüleri, Ramazan Bayramı'nda mezarlıklarda kabirlerin bakımını gerçekleştiriyor.

Türk Kızılaydan yapılan açıklamaya göre, ramazan boyunca sahada ihtiyaç sahiplerine yardım ulaştıran gönüllüler, ihtiyaç bulunan mezarların bakımını da yapıyor.

Türkiye'nin 81 ilindeki genç Kızılay gönüllüleri, Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle gidilemeyen mezarlıkları, arife günü ve Ramazan Bayramı boyunca ziyaret etti.

Unutulmuş ve terk edilmiş kabirlerin bakımını da yapan gönüllüler, mezarlıkların üzerindeki kuru otları temizledi, mezar taşlarında silinen harfleri boyayarak okunur hale getirdi.

Gönüllüler, ağaç ve çiçeklere su vererek mezarlıklardaki çöpleri de temizledi.

Genç Kızılay gönüllüleri, Ramazan Bayramı boyunca 10 bin kabri ziyaret edip bakımını gerçekleştirmeyi planlıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Ali Toruntay

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