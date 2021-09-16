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Genç Kızılay'dan örnek davranış

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Genç Kızılay'dan örnek davranış

Genç Kızılay İnegöl Şubesi, çevre kirliliğine dikkat çekmek amacıyla Boğazköy barajı bölgesinde temizlik etkinliği gerçekleştirdi.

Toplanan çöplerle 'Utan' yazan gençlerin bu anlamlı çalışmasını Belediye Başkanı Alper Taban da sosyal medya hesabından paylaşarak çevre kirliliği konusuna vurgu yaptı.

Genç Kızılay İnegöl Şubesi, çevre kirliliğine dikkat çekmek adına örnek bir etkinlik gerçekleştirdi. Boğazköy Barajı bölgesinde temizlik etkinliği düzenleyen Genç Kızılay yönetimi, İnegöl Belediyesi'nin ulaşım ve araç desteği ile çevreye atılmış çöpleri toplayarak doğayı temizledi.

"UTAN"

Kısa sürede dar bir alanda onlarca çöp torbası çöp toplayan gençler, gördükleri manzara karşısında büyük şaşkınlık yaşadı. Gençler, bu çevre katliamına duyarsız kalmayarak toplanan çöplerle 'Utan' yazıp sosyal medya üzerinden mesaj verdi.

BAŞKAN TABAN'DAN DESTEK

Belediye Başkanı Alper Taban da Genç Kızılay'ın bu anlamlı etkinliğine sosyal medyadan destek verdi. Başkan Taban, "Genç Kızılay çöpleri toplarken utandı. İnşallah atanlar da utanmışlardır. Genç Kızılay'ı bu güzel davranışından dolayı tebrik ediyorum" sözleriyle temizlik etkinliğinin fotoğraflarını paylaştı.

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