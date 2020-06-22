Genç Kızılay'dan 'Babalar Günü' kutlaması
Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde sosyal sorumluluk çerçevesinde Genç Kızılay ekibi huzurevindeki yaşlıların, 'Babalar Günü'nü kutladı.
22.06.2020 01:32 | Son Güncelleme: 22.06.2020 01:53
Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde sosyal sorumluluk çerçevesinde Genç Kızılay ekibi huzurevindeki yaşlıların, 'Babalar Günü'nü kutladı.
Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde sosyal sorumluluk çerçevesinde Genç Kızılay ekibi covid-19 nedeniyle görüşlerin ve ziyaretlerin kapalı olduğu huzurevlerine giderek bir çok kişinin 'Babalar Günü'nü kutladı. Ekip, huzurevi önünde pankart açtı. - ANKARA
Kaynak: İHA