Genç Kızılay çocuklara paylaşmayı etkinlikle anlattı
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Genç Kızılay çocuklara paylaşmayı etkinlikle anlattı

Genç Kızılay çocuklara paylaşmayı etkinlikle anlattı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Genç Kızılay Kızılcahamam İlçe Başkanlığı, çocuklara yönelik "bir soru bir gofret projesi" başlattı.

Genç Kızılay Kızılcahamam İlçe Başkanlığı, çocuklara yönelik "bir soru bir gofret projesi" başlattı.

Genç Kızılay üyeleri, mahalle parklarında oynayan çocukları ziyaret edip, sorular sorduğu çocuklara çikolata, gofret ve sürpriz hediyeler dağıtıyor. Genç Kızılay İlçe Başkanı Yaşar Yılmaz, bu mutluluğu yaşatmanın heyecanı içerisinde olduğunu belirterek, "Türk Kızılayı'nı çocuklarımıza aşılamak, gelecek nesillerimize aktarmak ve bu etkinliklerle yardımlaşmayı, paylaşmayı anlatmak istiyoruz" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Genç Kızılay çocuklara paylaşmayı etkinlikle anlattı
Genç Kızılay çocuklara paylaşmayı etkinlikle anlattı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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