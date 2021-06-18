Genç Kızılay Bilecik gönüllüleri anaokulu öğrencileriyle buluştu
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Genç Kızılay Bilecik gönüllüleri anaokulu öğrencileriyle buluştu

Genç Kızılay Bilecik gönüllüleri anaokulu öğrencileriyle buluştu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Genç Kızılay Bilecik gönüllüleri, anaokulu öğrencileriyle buluşarak, onlarla birlikte çeşitli etkinlikler yaptı.

Genç Kızılay Bilecik gönüllüleri, anaokulu öğrencileriyle buluşarak, onlarla birlikte çeşitli etkinlikler yaptı.

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde faaliyet gösteren anaokullarına ziyaret eden Genç Kızılay Bilecik gönüllüleri, minik öğrencilerle aktiviteler yaptı. Gönüllüler çocuklara Kızılay'ı anlatırken, sonrasında Kızılay'ın temel ilkelerinin anlatıldığı çizgi film izlettirildi. Son olarak çocuklarla boyama etkinliği gerçekleştiren gönüllüler, çocuklara Genç Kızılay bilekliği ve baton rozet hediye etti. - BİLECİK

Genç Kızılay Bilecik gönüllüleri anaokulu öğrencileriyle buluştu
Genç Kızılay Bilecik gönüllüleri anaokulu öğrencileriyle buluştu
Genç Kızılay Bilecik gönüllüleri anaokulu öğrencileriyle buluştu
Genç Kızılay Bilecik gönüllüleri anaokulu öğrencileriyle buluştu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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