Genç kızı yumruklayıp, tekmeleyen saldırgan tutuklandı (3)

TERK EDİLDİĞİ İÇİN SALDIRMIŞ

Rize'de, yolda yürüyen R.T. adlı genç kızı tekmeleyip yumruklayan, dün çıkarıldığı mahkemece adli kontrollere serbest bırakıldıktan sonra, savcının talimatıyla bugün yeniden gözaltına alınıp, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Besim Güngör (24), polis sorgusunda saldırıyı anlattı, üzgün olduğunu söyledi. Darp ettiği kızla bir süre arkadaş olduklarını ve kendisini terk etmesiyle öfkesine yenik düştüğünü ifade eden Güngör, "R.T. ile birlikteliğimiz oldu. Beni terk etti. Bunu kabullenemedim. Telefonla aramızda görüşme oldu, tartıştık. Beni terk etmesi guruma dokundu. İş yerine gittim, o anki öfkeyle saldırdım. Üzgünüm" dedi.

'BİR ANDA SALDIRDI'

Saldırıya maruz kalan genç kız R.T. de, polise verdiği ifadede, saldırganı uyuşturucu kullandığını öne sürerek, "Bir süre arkadaştık. Uyuşturucu kullandığı öğrenince ondan ayrıldım. Beni tehdit etti. En son telefonla görüşmemizde tartışma yaşadık. İş yeri önünde beni bir anda darp etti. Neye uğradığımı şaşırdım. Aldığım darbelerle baygınlık geçirdim" diyerek davacı ve şikayetçi olduğunu belirtti. Bu arada tutuklanan u şüphelinin uyuşturucu kullanma suçundan poliste kaydı bulunmadığı öğrenildi.

SERBEST BIRAKAN DA, TUTUKLAYAN DA KADIN HAKİM

Bu arada, dün Rize Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan Besim Güngör'ün kadın hakim tarafından serbest bırakıldığı ortaya çıktı. Polisin hazırladığı dosyada, olaya ilişkin görüntülerin de yer aldığı belirtildi.

Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itirazı üzerine bugün sabah saatlerinde gözaltına alınan Güngör'ün yine aynı mahkemeye çıkarıldığı, bu kez başka bir kadın hakim tarafından tutuklanmasına karar verildiği ifade edildi.

Kaynak: DHA