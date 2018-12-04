Genç Kızın Yanağından 'Makas' Alan Şahsa 2 Yıl 6 Ay Hapis
İstanbul'da AVM'nin terasında genç kızın yanağından makas alan sanık Ömer A., 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.
İstanbul Şişli'de bir AVM'nin terasında oturan Seda Nur D.'nin yanağından makas alarak tacizde bulunmasına ilişkin dava karara bağlandı. Mahkeme tacizde bulunduğu iddia edilen sanık Ömer A.'yı 2 yıl 6 ay hapse çarptırdı.
MASAYA OTURAMAYINCA MAKAS ALDI
İstanbul Cumhuriyet Savcılığı Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Bürosunca açılan davaya ilişkin iddianamede, şüpheli Ömer A.'nın Şişli'deki AVM'nin terasında bir grup genç kızın bulunduğu masaya oturmak istediği, masadaki kızların izin vermemesi üzerine şüphelinin Seda Nur D.'nin yanağından makas aldığı yer alıyor. Genç kızın şikayeti üzerine gözaltına alınan Ömer A. hakkında 'basit cinsel saldırı' suçundan açılan dava geçtiğimiz hafta karara bağlandı.
2 YIL 6 AY HAPİS CEZASI VERİLDİ
İstanbul Asliye Ceza Mahkemesinde yapılan yargılamada sanık Ömer A. 2 yıl 6 ay hapse mahkum edildi. Mahkeme heyeti Ömer A.'ya verdiği cezayı 5 yıl denetim şartıyla ertelenmesine karar verdi.
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HER KUŞUN ETİ YENMEZ KOÇUM. . . GAVUR MEMLEKETİ Mİ SANDIN BURAYI. . . İYİCE AVRUPAİ OLDUK YA !!! ALLAHIM SONUMUZU HAYREYLEYE. . .Cevap Yaz 5 2 Yayından Kaldır
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çok iyi yapmış şikayetçi olarak . 2 yıl bile az bence daha fazla olmalıydıCevap Yaz 6 2 Yayından KaldırAKINNN: kadın aynısını erkek gence yapsa hiç bi halt olmazdı!!Yayından KaldırAKINNN: kadın aynısını erkek gence yapsa hiç bi halt olmazdı!!Yayından Kaldır