Genç kızı takip edip asansörde taciz etti sonra böyle kaçtı
SON DAKİKA ANA SAYFA MAGAZİN SPOR FİNANS FOTOGALERİ QUIZ TÜMÜ
Haberler ›› 3. Sayfa ›› Genç kızı takip edip asansörde taciz etti sonra böyle kaçtı - Haberler
Antalya, Polis, 3. Sayfa

Genç kızı takip edip asansörde taciz etti sonra böyle kaçtı

Genç kızı takip edip asansörde taciz etti sonra böyle kaçtı Antalya'da 14 yaşındaki kıza asansörde taciz iddiası Sokakta takip edip asansörde taciz ettiği ileri sürülen şüphelinin kızı takip ve sonrasında kaçış anları güvenlik kameralarına yansıdı Polis tarafından yakalanan şüpheli,...

08.03.2020 23:48 | Son Güncelleme: 08.03.2020 23:49
Genç kızı takip edip asansörde taciz etti sonra böyle kaçtı

Genç kızı takip edip asansörde taciz etti sonra böyle kaçtı

Antalya'da 14 yaşındaki kıza asansörde taciz iddiası

Sokakta takip edip asansörde taciz ettiği ileri sürülen şüphelinin kızı takip ve sonrasında kaçış anları güvenlik kameralarına yansıdı

Polis tarafından yakalanan şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi

ANTALYA - Antalya'da evine giden 14 yaşındaki kız çocuğunu takip edip asansörde taciz ettiği iddia edilen bir kişi polis tarafından yakalandı. Adliyeye sevk edilen şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelinin kız çocuğunu sokakta takip ettiği anlarsa güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, 3 Mart salı günü Ünsal Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokakta yürüyen 14 yaşındaki bir kız çocuğunu takip edip asansörde taciz ettiği iddia edilen bir kişinin, takip anlarını içeren güvenlik kamera görüntülerinin sosyal medyada paylaşılmasının ardından görüntüleri ihbar kabul eden polis harekete geçti. Görüntüleri incelemeye alan ekipler, şüphelinin R. F. T. olduğunu tespit ederek kısa sürede yakaladı. Gözaltına alınan R. F. T. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheli R. F. T., çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Genç kızı takip edip asansörde taciz etti sonra böyle kaçtı

Kaynak: İHA

Haberin Videosu:

Genç kızı takip edip asansörde taciz etti sonra böyle kaçtı

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Yoldan geçen adamın Arapça sözlerini anlayan dönerci, bıçağına sarıldı Haberler
Yoldan geçen adamın Arapça sözlerini anlayan dönerci, bıçağına sarıldı
Rejim, anlaşmanın ardından defalarca ateşkes ihlali gerçekleştirdi Haberler
Rejim, anlaşmanın ardından defalarca ateşkes ihlali gerçekleştirdi
'Biz mi kurtarın dedik' diyen Suriyeliyi, Yunanlar, dövüp geri yolladı Haberler
"Biz mi kurtarın dedik" diyen Suriyeliyi, Yunanlar, dövüp geri yolladı
Babacan, partisini Çarşamba günü kuruyor! Partinin ismi belli oldu Haberler
Babacan, partisini Çarşamba günü kuruyor! Partinin ismi belli oldu
Sivasspor-G.Saray maçında kural hatası var mı? Talimatlar ortaya çıktı Haberler
Sivasspor-G.Saray maçında kural hatası var mı? Talimatlar ortaya çıktı
Salonda duygu dolu anlar! Erdoğan gözyaşlarına hakim olamadı Haberler
Salonda duygu dolu anlar! Erdoğan gözyaşlarına hakim olamadı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Donald Trump Abdülhamit Gül Süleyman Soylu Mustafa Şentop Fahrettin Altun
Magazin Can Yaman Cem Yılmaz Sadi Konuk Alpaslan Özmol
Spor Fatih Terim Gökhan Gönül Bülent Uygun Hikmet Karaman Abdülkadir Ömür
Daha Fazla Adana İtalya Avrupa Sivasspor
Şu an buradasınız: Genç kızı takip edip asansörde taciz etti sonra böyle kaçtı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.3.2020 00:52:15. #1.14#