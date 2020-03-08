Genç kızı takip edip asansörde taciz etti sonra böyle kaçtı
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Antalya, Polis, Güncel

Genç kızı takip edip asansörde taciz etti sonra böyle kaçtı

Antalya'da evine giden 14 yaşındaki kız çocuğunu takip edip asansörde taciz ettiği iddia edilen bir kişi polis tarafından yakalandı.

08.03.2020 23:25 | Son Güncelleme: 09.03.2020 00:00
Genç kızı takip edip asansörde taciz etti sonra böyle kaçtı

Antalya'da evine giden 14 yaşındaki kız çocuğunu takip edip asansörde taciz ettiği iddia edilen bir kişi polis tarafından yakalandı. Adliyeye sevk edilen şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelinin kız çocuğunu sokakta takip ettiği anlarsa güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, 3 Mart salı günü Ünsal Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokakta yürüyen 14 yaşındaki bir kız çocuğunu takip edip asansörde taciz ettiği iddia edilen bir kişinin, takip anlarını içeren güvenlik kamera görüntülerinin sosyal medyada paylaşılmasının ardından görüntüleri ihbar kabul eden polis harekete geçti. Görüntüleri incelemeye alan ekipler, şüphelinin R.F.T. olduğunu tespit ederek kısa sürede yakaladı. Gözaltına alınan R.F.T. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheli R.F.T., çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(İHA)

Genç kızı takip edip asansörde taciz etti sonra böyle kaçtı

Kaynak: İHA

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Genç kızı takip edip asansörde taciz etti sonra böyle kaçtı

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