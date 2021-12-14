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Genç kızı sokak ortasında öldüren zanlı yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Genç kızı sokak ortasında öldüren zanlı yakalandı Evlilik teklifine olumsuz yanıt veren kızı öldüren zanlı yakalandı Şanlıurfa'da yabancı uyruklu 22 yaşındaki genç kızı sokak ortasında bıçaklayarak öldüren zanlı, polis tarafından yakalandı.

ŞANLIURFA (İHA) - Genç kızı sokak ortasında öldüren zanlı yakalandı

Evlilik teklifine olumsuz yanıt veren kızı öldüren zanlı yakalandı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da yabancı uyruklu 22 yaşındaki genç kızı sokak ortasında bıçaklayarak öldüren zanlı, polis tarafından yakalandı. Zanlının genç kızı evlilik teklifine karşılık vermediği gerekçesiyle öldürdüğü iddia edildi.

Edinilen bilgiye göre olay, dün Şanlıurfa'nın Haliliye İlçesine bağlı Yeşildirek Mahallesinde yaşandı. Yabancı uyruklu Selva Hinedi (22), sokakta yürüdüğü sırada kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin saldırısına uğradı. Göğsünden bıçaklanan genç kız yere yığılırken saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişiler, olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Sokağın ortasında kanlar içerisinde kalan kadını görenler, durumu sağlık ekipleri ile polise haber verdi. Olay yerine giden sağlık ekipleri, yaptıkları kontrollerde kızın hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis cinayet zanlısını belirlemek için çalışma başlattı

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, çevredeki vatandaşların ifadesine başvurarak şüpheli hareketleri olan kimseyi görüp görmediklerini sordu. Sokak ve bağlantılı bölgelerdeki vatandaşlarla görüşüp bölgede bulunan güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, cinayet zanlısının yabancı uyruklu İyad El Hasan olduğunu belirledi. Öldürülen kadının ailesinin de tanıdığı olduğu öğrenilen zanlı, polisin düzenlediği baskınla Eyyübiye ilçesine bağlı Hayati Harrani Mahallesindeki bir arkadaşının evinde gözaltına alındı. Zanlı, Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürüldü.

İyad El Hasan'ın genç kızı evlilik teklifine karşılık vermediği gerekçesiyle öldürdüğü iddia edildi.

Genç kızı sokak ortasında öldüren zanlı yakalandı

Genç kızı sokak ortasında öldüren zanlı yakalandı

Genç kızı sokak ortasında öldüren zanlı yakalandı

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İhlas Haber Ajansı / Ahmet Kolsuz - Son Dakika Haberleri

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