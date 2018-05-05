Genç Kızı Kurtarmak İsterken Irmakta Kayboldu
Antalya'nın Manavgat ilçesinde ırmağa düşen kızı kurtarmak için suya giren genç, akıntıya kapılıp kayboldu.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde ırmağa düşen kızı kurtarmak için suya giren genç, akıntıya kapılıp kayboldu.
Bir kafede çalışan Cihan Toplar (25) Manavgat ırmağına Ezgi Çiçek'in (22) düştüğünü fark ederek, suya atladı. Genç kıza kıyıya çıkarmaya çalışan Toplar, akıntıya kapılarak, gözden kayboldu.
Genç kız, vatandaşlar tarafından halatla kıyıya çekilerek kurtarıldı.
112 Acil Servis ekiplerince Manavgat Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Çiçek'in hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Cihan Toplar'ı suda arama çalışmalarından henüz bir sonuç alınamadığı bildirildi.