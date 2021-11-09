Genç kızı kılıçla öldüren zanlıya bir kez daha müebbet

İZMİR (İHA) - İzmir'in Bornova ilçesinde üniversite öğrencisi Zülal Tütüncü'yü (21) babasına ait kılıçla öldürdüğü iddiasıyla müebbet hapis cezasına çarptırılan Günhan Öztürk'e (26) istinaf mahkemesinin bozma kararı sonrası yeniden yargılandığı davada aynı hüküm verildi.

İzmir'in Bornova ilçesinde 18 Aralık 2017'de üniversite öğrencisi Günhan Öztürk (26), Zülal Tütüncü'yü (21), babasına ait kılıçla öldürdü. Suçunu itiraf eden Öztürk, tutuklanırken, hakkında 'kasten öldürme' suçundan İzmir 6. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açıldı. Öztürk, 2020'nin Temmuz ayında müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Tütüncü ailesinin avukatı, Öztürk'ün aldığı cezanın az olduğu iddiasıyla, sanığın avukatı ise müvekkilinin cezai ehliyetinin tam olmadığı gerekçe gösterip dosyayı istinafa taşıdı.

Dosyayı inceleyen İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 4. Ceza Dairesi, Öztürk'ün akli durumu ve cezai ehliyeti ile ilgili sadece Adli Tıp Kurumu Gözlem İhtisas Dairesinden rapor alındığı hatırlatarak yetkili İstanbul 4. İhtisas Kurulundan rapor istedi. Daire, alınacak bu raporlar arasında çelişki bulunması halinde ise Adli Tıp Kurumu Üst Kurulundan rapor aldırılarak, sonucuna göre sanığın hukuki durumunun belirlenmesi gerektiğini vurguladı.

Daire, Öztürk'ün Gözlem İhtisas Dairesi'nin raporunun hükme esas alınması sebebiyle eksik incelemeyle karar verildiğini belirtti. Böylece daire, yerel mahkemenin kararını bozarak dosyayı yeniden İzmir 6. Ağır Ceza Mahkemesine gönderdi.

Cezai ehliyeti tam

İzmir 6. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasına tutuklu sanık Öztürk, Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken, taraf avukatları ise salonda hazır bulundu. Duruşmada söz verilen sanık avukatları, müvekkillerinin hasta olduğunu ve tedavi görmesi gerektiğini savunarak beraatini talep etti. Son sözü sorulan sanık Öztürk ise "Son derece pişmanım. Keşke böyle bir olay yaşanmasaydı. Rahatsız olduğum için psikiyatrik ilaçlar kullanıyorum. Bu nedenle cezaevinde tekli odaya alınmam için yazı yazılmasını istiyorum" dedi.

Savcı mütalaasında, İstanbul Adli Tıp Kurumu 4. İhtisas Kurulundan istenen raporda cezai ehliyeti tam çıkan Öztürk için müebbet hapis talep etti.

Mahkeme heyeti; sanık Öztürk'ü, Zülal Tütüncü'yü öldürmek suçundan müebbet hapis cezasına çarptırarak, duruşmayı bitirdi. - İZMİR

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