Genç kıza platonik aşk dehşeti yaşatan şahsa 12 yıl hapis cezası

AZİZİYE, ERZURUM (İHA) - Erzurum'da platonik aşk yaşadığı genç kızı defalarca bıçaklayarak dehşeti yaşatan sanık Murat Y.'nin cezası belli oldu. Kasten adam öldürme suçundan müebbet hapse çaptırılan Murat Y.'ye verilen hapis cezası eylemin teşebbüste kalmasından dolayı 12 yıla indirildi.

Olay, 13 Ekim 2018'de Erzurum'un Aziziye ilçesi Dadaşkent Mahallesi'nde bir markette meydana gelmişti. Murat Y. isimli şahıs, çalıştığı marketteki iş arkadaşı Canısı Toktay'a arkadaşlık teklif etti. İddiaya göre genç kıza cep telefonundan mesajlar göndermeye başladı. Murat Y. markette de genç kızı rahatsız edince market müdürü tarafından önce işten uzaklaştırıldı, ardından işten çıkarıldı.

Olay günü markete bıçakla gelen Murat Y., manav reyonu önünde bekleyen Canısı Toktay'a saldırdı. Genç kızı bıçaklamaya başlayan Murat Y., kaçmaması için Canısı Toktay'ı kolundan tuttu. Genç kız sol göğsü ve sırtından olmak üzere üç bıçak darbesi aldı. Yaşanan saldırıda market çalışanları, Murat Y.'yi etkisiz hale getirip elindeki bıçağı aldı.

Murat Y. hakkında Erzurum 1'nci Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada sanık Murat Y., hakim karşısına çıktı. Kararda genel adli muayene raporları, kamera kayıtları, olay yeri inceleme raporları, uzman ve adli tıp raporları, Canısı Toktay'ın beyanları, tanık anlatımları ve Murat Y'nin savunmalarına yer verildi.

Murat Y'nin olay öncesi Canısı Toktay'a gönderdiği mesaj ile olay günü Toktay'a yönelik "Öleceksin" şeklindeki sözlerinin yanı sıra öldürmeye elverişli bıçakla genç kızı hayati bölgelerini hedef alacak şekilde birden fazla darbeyle yaraladığına vurgu yapılan gerekçeli kararda, sanığa "tasarlayarak adam öldürmeye teşebbüs etme" suçundan dava açıldığına vurgu yapıldı.

Genç kıza karşı eyleminden dolayı önce "kasten adam öldürme" suçundan müebbet hapse çarptırılan sanığa verilen cezanın, eylemin teşebbüs aşamasında kalmasından dolayı 12 yıl hapse indirildiği aktarılarak, sanığa, kişiliği ve sosyal ilişkileri dikkate alındığında mahkemece olumlu kanaat oluşmadığından takdir indirimi yapılmadığı kaydedildi.

"Adımı ve şehrimi değiştirmek zorunda kalacağım"

Mağdur Canısı Toktay ise geçen yıl sosyal medya hesaplarında yayımladığı yazıyla gündem olmuştu. 5 sayfalık notla yardım isteyen Toktay, zanlı serbest bırakılırsa adını ve şehrini değiştirmek zorunda kalacağını anlatmıştı.

Canısı Toktay olay günü Murat Y.'nin ailesinin kendi ailesini arayarak "Senin kızın yüzünden benim oğlum ceza çekemez parası neyse verelim" dediklerini iddia etmişti. Toktay, Murat Y.'nin serbest kalması halinde kendisinin şehrini ve ismini değiştirmek zorunda kalacağını söylemişti. Canısı Toktay yazısının son kısmında ise "Ben adımı çok seviyorum. Değiştirmek istemiyorum. Ben Erzurum'u çok seviyorum. Gitmek istemiyorum" ifadelerini kullanmıştı. - ERZURUM