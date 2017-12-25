Genç kıza halk otobüsü çarptı: 2 yaralı



DENİZLİ -Denizli'nin Pamukkale ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan genç kıza halk otobüsü çarptı. Kaza sırasında otobüste yolcu olarak 1 kişi de dengesini kaybedip önündeki boşluğa savrularak yaralandı.

Pamukkale İlçesi Atatürk Bulvarı'nda otobüs durağına yanaşmak isteyen Ahmet Ç. yönetimindeki 20 BLD 65 plakalı otobüs yaya olarak karşıdan karşıya geçmek isteyen 21 yaşındaki İrem S.'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere savrulan genç kıza çevredeki vatandaşlar müdahale ederek, 112 Acil Servis aradı. Olay yerine gelen sağlık ekiiplerinin ilk müdahalesini yaptığı İrem S.'ye ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza anında ani frene basılması ile otobüs içerisinde seyahat halinde olan, 65 yaşındaki Nuran Ü.'de önündeki boşluğa savrulması ile yaralandı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Nuran Ü., hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.