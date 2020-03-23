GENÇ KIZA ESKİ SEVGİLİSİ TARAFINDAN YAPILAN SİLAHLI SALDIRI KAMERADA
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› GENÇ KIZA ESKİ SEVGİLİSİ TARAFINDAN YAPILAN SİLAHLI SALDIRI KAMERADA - Haberler
Gaziosmanpaşa, kızım dizisi, Güncel

GENÇ KIZA ESKİ SEVGİLİSİ TARAFINDAN YAPILAN SİLAHLI SALDIRI KAMERADA

Cemil ÖZDEMİR-Murat SOLAK / Gaziosmanpaşa'da iş yerinden çıktığı sırada eski sevgilisi tarafından yolu kesilerek kurşun yağmuruna tutulan 22 yaşındaki Buse Güler, ağır yaralandı.

23.03.2020 10:42 | Son Güncelleme: 23.03.2020 10:42
GENÇ KIZA ESKİ SEVGİLİSİ TARAFINDAN YAPILAN SİLAHLI SALDIRI KAMERADA

Cemil ÖZDEMİR-Murat SOLAK/

Gaziosmanpaşa'da iş yerinden çıktığı sırada eski sevgilisi tarafından yolu kesilerek kurşun yağmuruna tutulan 22 yaşındaki Buse Güler, ağır yaralandı. Çevredekilerin yardımıyla hastaneye kaldırılan genç kızın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Silahlı saldırı anı kameralara yansıdı.

Olay, dün saat 22.20'de Gaziosmanpaşa Küçükköy Hekimsuyu Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 22 yaşındaki Buse Güler, çalıştığı marketten çıktığı sırada market önünde bekleyen eski sevgilisi Cemal Albayrak tarafından yolu kesildi. Albayrak yanında bulunan silahla Güler'e 4 kez ateş etti. Güler, vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden kurşunlarla ağır yaralanırken, saldırgan hızla olay yerinden uzaklaştı. Olayı gören çevredekiler, ağır yaralanan Güler'i yoldan çevirdikleri taksiyle yakınlarda bulunan özel bir hastaneye götürdü. İhbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi.

"KIZIMIN DURUMU KRİTİK"Anne Arzu Güler "Lise dönemlerinde tanıştılar. Kızımın arkadaşının dayısıydı. Beraber oturup kalkıyorlardı. Arkadaşlık yapıyorlardı. Sonra hoşlanmaya başlayınca baskı kurmaya başladı. 'Evleneceksin benimle', 'seni kaçırırım' gibi şeyler söylüyordu. Bir defa kaçırmaya yeltendi. Kızım bizi haberdar etti, bir şekilde ikna edip kızımı geri aldık. Şikayette de bulunduk ama hiç bir şey yapılmadı. "İlk zamanlar 'kendimi öldürürüm' diye kızıma baskı yaparak yanında tutmaya çalışıyordu. Geçtiğimiz gün kızım işten çıktığında arkasından gidip kızıma silahla ateş ederek yaraladı. Daha önce hakkında suç duyurunda bulunduk. Kızımı 3 gün boyunca takip etti. İşten çıktığında tek kaldığı sırada silahla yaralıyor. Bir gün önce kızımın çalıştığı markete gittim. Beraber alışveriş yaptık. Oradan birlikte döndüğümüz için o gün müdahale edemedi. Ertesi gün tek yakalamış, yapacağını yaptı. Kızımın durumu kritik. Makinelerle yaşıyor. O kadar ileriye gittiyse, benim kızımı gelip evinde de vurabilir. Kızımın illa dışarı çıkması şart değil ki. Kızım bu kişiden kötü alışkanlıkları olduğu için uzak durmaya çalıştı" dedi.

"BASKI VE TEHDİTLE ARKADAŞLIK YAPMAK İSTEMİŞ"Baba Ali Güler "Kızımın arkadaşlık yaptığı kişi, arkadaşlığını bitirdikten sonra kızımın iş yerinin önünde bekleyip kızım çıktıktan sonra, 4 el ateş ederek yaraladı. Bu kabul edilir bir şey değil. Baskı ve tehditle arkadaşlık yapmak istemiş." diye konuştu.

"KANLAR İÇİNDE YERDE YATTIĞINI GÖRDÜM"Buse Güler'in iş arkadaşı Mustafa Doğanay,  "Buse'den bir kaç dakika önce işten çıktım. Evime doğru giderken, silah sesleri duydum. Silah sesinin geldiği yere doğru koştum. Buse'nin kanlar içinde yerde yattığını gördüm. Yoldan geçen araçlara el uzattım. Bir kadın geldi. Taksinin önüne geçti. Taksiciyi durdurdu. Taksiciyle birlikte yakınlarda bulunan özel bir hastaneye götürdük." şeklinde konuştu. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

SALDIRI ANI KAMERADAÖte yandan saldırı anı güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde silahlı saldırgan genç kızın arkasından koşarak geliyor. Saldırgan genç kıza ateş açıyor. Yaralanan kız yere yığılırken, şüpheli koşarak, kaçıyor. Görüntü Dökümü: -------------EK GÜVENLİK KAMERASI-Saldırı anı-Yere yığılan kız-Saldırganın kaçması

GEÇİLEN GÖRÜNTÜ-Olay yerinden görüntü-Anne Arzu Güler röp.-Baba Ali Güler röp.-Buse Güleri hastaneye götüren iş arkadaşı Mustafa Doğanay röp.-Muhabir anonsu (Cemil ÖZDEMİR)-Genel ve Detaylar

 


Kaynak: DHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Koronavirüs sebebiyle bir ülkede daha sokağa çıkma yasağı ilan edildi Haberler
Koronavirüs sebebiyle bir ülkede daha sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Koronavirüs salgınına karşı yeni çözüm! Tanesi 30 TL'den satılıyor Haberler
Koronavirüs salgınına karşı yeni çözüm! Tanesi 30 TL'den satılıyor
Türkiye, aldığı önlemlerle Avrupa'nın önünde! Bir ülkede daha yaşlıların sokağa çıkması yasaklandı Haberler
Türkiye, aldığı önlemlerle Avrupa'nın önünde! Bir ülkede daha yaşlıların sokağa çıkması yasaklandı
Koronavirüs hayatı durdurdu: En yoğun günde bile yollar boş Haberler
Koronavirüs hayatı durdurdu: En yoğun günde bile yollar boş
Bilim Kurulu Üyesi, Türkiye-İtalya kıyaslamalarına son noktayı koydu Haberler
Bilim Kurulu Üyesi, Türkiye-İtalya kıyaslamalarına son noktayı koydu
Üç kamu bankasından vatandaşın cebini rahatlatacak adım Haberler
Üç kamu bankasından vatandaşın cebini rahatlatacak adım
Rus doktordan Putin'i zora sokacak koronavirüs iddiası: Gerçeği gizlemeye çalışıyor
Rus doktordan Putin'i zora sokacak koronavirüs iddiası: Gerçeği gizlemeye çalışıyor
Vuhanlı doktordan korkutan iddia: Çin'de son 3 gündür vakaya rastlanmadığı bilgisi gerçeği yansıtmıyor
Vuhanlı doktordan korkutan iddia: Çin'de son 3 gündür vakaya rastlanmadığı bilgisi gerçeği yansıtmıyor
Yasağa rağmen açık olan 2 dükkan fark edildi; soruşturma başlatıldı, mekanlar mühürlendi, para cezası verildi
Yasağa rağmen açık olan 2 dükkan fark edildi; soruşturma başlatıldı, mekanlar mühürlendi, para cezası verildi
Koronavirüs anne sütüne bulaşıyor mu? Uzman doktor yanıtladı
Koronavirüs anne sütüne bulaşıyor mu? Uzman doktor yanıtladı
Karantina süresine uymayan 2 vatandaşa, ev hapsi cezası verildi
Karantina süresine uymayan 2 vatandaşa, ev hapsi cezası verildi
Londra'da 18 yaşındaki bir genç koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti
Londra'da 18 yaşındaki bir genç koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti
Koronavirüs sebebiyle yapılan 'Evde Kalın' çağrısına uymayan gençler, ormanda güreş yaptı
Koronavirüs sebebiyle yapılan 'Evde Kalın' çağrısına uymayan gençler, ormanda güreş yaptı
Sokağa çıkmaları yasaklanan yaşlılar, polise sundukları gerekçelerle 'Yok artık' dedirtti
Sokağa çıkmaları yasaklanan yaşlılar, polise sundukları gerekçelerle "Yok artık" dedirtti
Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girdi; 2 milyon kitin Türkiye'ye getirilme süreci hızlandırıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girdi; 2 milyon kitin Türkiye'ye getirilme süreci hızlandırıldı
Son dakika: Uzaktan eğitim, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un ilk dersi anlatmasıyla birlikte başladı
Son dakika: Uzaktan eğitim, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un ilk dersi anlatmasıyla birlikte başladı
Benzin ve motorinin ardından bir büyük indirim de LPG'ye geliyor
Benzin ve motorinin ardından bir büyük indirim de LPG'ye geliyor
Ankara'da karantinadan kaçan şahsı, polis ekipleri evinde buldu
Ankara'da karantinadan kaçan şahsı, polis ekipleri evinde buldu
Son Dakika: HDP'nin Batman ve Silvan belediyelerine kayyum atandı
Son Dakika: HDP'nin Batman ve Silvan belediyelerine kayyum atandı
Dünyaca ünlü Türk doktor Mehmet Öz'den koronavirüse karşı 4 öneri
Dünyaca ünlü Türk doktor Mehmet Öz'den koronavirüse karşı 4 öneri
Son dakika: Çin'den alınan ve 15 dakikada virüs tespiti yapabilen hızlı tanı kitleri Türkiye'ye getirildi
Son dakika: Çin'den alınan ve 15 dakikada virüs tespiti yapabilen hızlı tanı kitleri Türkiye'ye getirildi
Günlük burç yorumları 23 Mart 2020 Pazartesi (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 23 Mart 2020 Pazartesi (Haftalık burç yorumları)
Son dakika: Koronavirüsün sıçramadığı son komşumuzda da ilk vaka tespit edildi
Son dakika: Koronavirüsün sıçramadığı son komşumuzda da ilk vaka tespit edildi
'Hastalık yokken, 'Yok' dedik' diyen Koca, virüsle mücadelede yeni sloganı duyurdu: Hayat Eve Sığar
"Hastalık yokken, 'Yok' dedik" diyen Koca, virüsle mücadelede yeni sloganı duyurdu: Hayat Eve Sığar
Yurt dışından gelen yolcular Bolu'daki öğrenci yurduna yerleştirildi
Yurt dışından gelen yolcular Bolu'daki öğrenci yurduna yerleştirildi
Koronavirüs salgınıyla mücadele eden New York'ta saat 20.00 itibariyle hayat durdu
Koronavirüs salgınıyla mücadele eden New York'ta saat 20.00 itibariyle hayat durdu
Eski Malezya Başbakanı Mahathir'in Kovid-19 testi negatif çıktı
Eski Malezya Başbakanı Mahathir'in Kovid-19 testi negatif çıktı
Karabük'te yurt dışından gelen ancak karantinaya uymayan çifte ev hapsi kararı verildi
Karabük'te yurt dışından gelen ancak karantinaya uymayan çifte ev hapsi kararı verildi
Koronavirüs salgınının son bulması için yatsı ezanı sonra camilerde dua edilecek
Koronavirüs salgınının son bulması için yatsı ezanı sonra camilerde dua edilecek
Bakan Soylu, maske stoklayan firmalar için 12 saat süre verdi
Bakan Soylu, maske stoklayan firmalar için 12 saat süre verdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ziya Selçuk Mustafa Şentop Abdülhamit Gül Abdulhamit Gül Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Tom Hanks Serra Yılmaz Şeyma Subaşı Serenay Sarıkaya
Spor Fatih Terim Bülent Uygun Malcolm Thomas Bülent Korkmaz Fernando Muslera
Daha Fazla Mart Polis Fransa Futbolcu
Şu an buradasınız: GENÇ KIZA ESKİ SEVGİLİSİ TARAFINDAN YAPILAN SİLAHLI SALDIRI KAMERADA - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.3.2020 10:52:36. #1.15#
title