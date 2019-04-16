Genç Kıza Çarpan Taksici Bir An Olsun Başından Ayrılmadı

Şişli'de yolun karşısına geçmeye çalışan genç kız, ticari taksinin çarpması sonucu hafif şekilde yaralandı. Kolundan yara almasından dolayı yerde ambulans bekleyen genç kızı vatandaşlar bir an olsun yalnız bırakmadı. Taksici ise kazanın şokunu atlatmaya çalıştı. Kaza, önceki gün saat 14.00 sıralarında Şişli Darülaceze Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre üniversite öğrencisi olduğu öğrenilen genç kız, yolun karşısına geçmek için adım attı. O esnada Okmeydanı istikametine seyir halinde olan 34 TBA 50 plakalı ticari taksinin sürücüsü, genç kızı son anda görerek aniden frene bastı. Ancak duramayarak kıza çarptı. Çarpmanın etkisiyle genç kız yere savrularak kolundan hafif şekilde yaralandı. Kaza sonrası büyük bir şok yaşayan taksi sürücüsü, hızla aracından inerek kızın yanına geldi. Kazayı gören vatandaşların da gelmesi üzerine durum sağlık ve polis ekiplerine bildirildi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri genç kızı yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırarak tedavi altına aldı.

GENÇ KIZI BİR AN OLSUN YALNIZ BIRAKMADILAR Kazayı görüp genç kızın yanına giden vatandaşlar, sağlık ekipleri olay yerine gelene kadar onu bir an olsun yalnız bırakmadı. Kazanın şokunu atlatması için ona moral veren vatandaşlar genç kızı bir yandan gülümsetti bir yandan da su içirdi. Genç kıza çarpan taksi sürücüsü de olayın şokunu uzun süre üzerinden atamadı. O da genç kızın yanından hiç ayrılmayarak hafif ağrısı olan genç kıza vatandaşlar gibi ilgi gösterdi. Vatandaşların desteğiyle kazanın şokunu kısa sürede üzerinden atlatan genç kız, onlara teşekkür etti. Kazanın yaşandığı esnada orada bulunan Mahmut Kaya, "Ben minibüsten indim, minibüsün önünden yola devam ettim, hata yaptım. O da sanırım benim peşimden geldi, ben hızlı bir şekilde geçtim ama o geçemedi. Kızın kolunda biraz ağrı vardı sadece" dedi. Hastaneye kaldırılan üniversite öğrencisi genç kızın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

(Doğan Can CCesur - Yunus Emre Şeker/İHA)

Kaynak: İHA