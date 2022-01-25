Genç kız tartıştığı kişi tarafından 5 yerinden bıçaklandı

TARSUS, MERSİN (İHA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde 17 yaşındaki genç kız uğradığı bıçaklı saldırı sonucu yaralandı. 5 yerinden bıçaklanan kız tedavi altına alınırken saldırgan polis tarafından yakalandı.

Alınan bilgiye göre, merkez Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan Cumhuriyet Parkı içerisinde meydana gelen olayda, henüz bilinmeyen bir nedenle S.Y. (17) adlı genç kız tartıştığı bir genç tarafından 5 yerinden bıçaklandı. Genç kız yaralı olarak Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alınırken, saldırgan kısa sürede Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince suç aleti bıçakla yakalanarak gözaltına alındı. - MERSİN

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri