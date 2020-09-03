Genç kız şarkı söylerken annesi tavandan düştü
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Genç kız şarkı söylerken annesi tavandan düştü

Genç kız şarkı söylerken annesi tavandan düştüABD, (DHA)- ABD'de Liz Sun Millan adlı genç kız, şarkı söylerken kendisini videoya aldığı sırada tavan arasında bavul arayan annesi tavandan düştü.

03.09.2020 19:32 | Son Güncelleme: 03.09.2020 19:37

Genç kız şarkı söylerken annesi tavandan düştü

ABD, (DHA)- ABD'de Liz Sun Millan adlı genç kız, şarkı söylerken kendisini videoya aldığı sırada tavan arasında bavul arayan annesi tavandan düştü. O anlar sosyal medyada izlenme rekorları kırdı.

ABD'de yaşayan Liz Sun Millan, en sevdiği şarkıyı söylerken video kaydetmeye başladı. O sırada tavan arasında bavul arayan genç kızın annesi, tavanın bir bölümünün kırılmasıyla aşağıya düştü. Görüntülerde, genç kızın şarkı söylediği sırada tavanın kırıldığı ve annesinin bacağının kırılan bölümden sarktığı görüldü. Millan'ın paylaştığı görüntüler 2 milyon beğeni, 50 bin yorum alırken; 86 binden fazla kez de paylaşıldı.

Genç kız şarkı söylerken annesi tavandan düştü

Kaynak: DHA

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