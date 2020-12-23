Genç kız parkta yürürken bıçaklı saldırıya uğradı
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Genç kız parkta yürürken bıçaklı saldırıya uğradı

23.12.2020 13:37 | Son Güncelleme: 23.12.2020 13:40
Genç kız parkta yürürken bıçaklı saldırıya uğradı

Bolu'da parkta yürüyüş yaptığı esnada bıçaklı saldırıya uğrayan genç kız hastanede tedavi altına alındı.

Bolu'da parkta yürüyüş yaptığı esnada bıçaklı saldırıya uğrayan genç kız hastanede tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Karaçayır Mahallesi'nde bulunan Karaçayır Park'ta yürüyüş yapan 24 yaşındaki M.C, yanına yaklaşan ve henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi tarafından bıçaklı saldırıya uğradı.

Bacağından ve elinden bıçak darbeleri ile yaralanan genç kız çevredekilerden yardım istedi. Bunun üzerine bıçaklı saldırgan olay yerinden kaçtı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan müdahalenin ardından M.C, İzzet baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'nde tedavi altına alındı.

Olay yerinden kaçan şahsın yakalanması için Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından çalışma başlatıldı.

Hastanede tedavi altına alınan M.C'nin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Emin Gürbüz

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