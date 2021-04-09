Köprüden ırmağa atladı, elini uzatan kişinin yardımıyla sudan çıktı

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BARTIN'da, yetiştirme yurdunda kalan B.D. (17), bilinmeyen nedenle çıktığı köprüden ırmağa atladı.

BARTIN'da, yetiştirme yurdunda kalan B.D. (17), bilinmeyen nedenle çıktığı köprüden ırmağa atladı. Kısa sürede yüzerek, kıyıya gelen B.D., elini uzatan kişinin yardımıyla sudan çıktı. Sağlık ekibi, B.D.'yi tedbir amacıyla hastaneye götürdü.

Olay, sabah saatlerinde, Kemerköprü Mahallesi'nde meydana geldi. Yetiştirme yurdunda kalan B.D., iddiaya göre, köprü üzerine çıkıp, yaklaşık 10 metre yükseklikten kendisini Bartın Irmağı'na bıraktı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bu sırada yüzerek, kıyıya kadar gelen B.D., elini uzatan kişinin yardımıyla sudan çıktı. Sağlık ekibi, ilk müdahalesini yaptığı B.D.'yi ambulansla hastaneye kaldırdı. B.D.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı