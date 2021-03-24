Genç kız, kendisini takip eden şüphelinin sokak ortasında mastürbasyon yapmasını görüntüledi
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Genç kız, kendisini takip eden şüphelinin sokak ortasında mastürbasyon yapmasını görüntüledi

24.03.2021 22:31 | Son Güncelleme: 24.03.2021 22:44
Genç kız, kendisini takip eden şüphelinin sokak ortasında mastürbasyon yapmasını görüntüledi

BURSA'da staj yaptığı iş yerine gitmek üzere evden çıkan G.Ş. (18), kendisini takip ettikten sonra sokaktaki iki araç arasında mastürbasyon yapan tacizciyi cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

BURSA'da staj yaptığı iş yerine gitmek üzere evden çıkan G.Ş. (18), kendisini takip ettikten sonra sokaktaki iki araç arasında mastürbasyon yapan tacizciyi cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Genç kızın, tacizcinin iğrenç hareketi yaparken kaydettiği görüntüler, yayınlandığı sosyal medyada 350 bin dolayında kişi tarafından izlenip tepki gördü. Polis tacizcinin yakalanması için çalışma başlattı.

Olay, dün sabah saatlerinde merkez Yıldırım ilçesi Yiğitler Mahallesi Türkmeneli Caddesi'nde meydana geldi. G.Ş., staj yaptığı iş yerine gitmek için evden çıkarak, yürümeye başladı. Genç kız bir süre sonra takip edildiğini fark edince cep telefonunun kamerasını açtı. Bir gün önce yine takip edildiğini fark ettiği için endişelenen G.Ş., kimliği belirsiz kişinin park halindeki araçların arkasına gittiğini gördü. Bu sırada cep telefonu kamerasıyla kayda giren G.Ş., uzaktan yaklaştığı tacizciyi, pantolonu ve iç çamaşırını indirmiş halde mastürbasyon yaparken yakaladı. Bu durum karşısında şok olan G.Ş., bağırmaya başladı. Genç kızın yardım çağrılarını duyan tacizci ise koşarak uzaklaştı. 

BİNLERCE KİŞİ TARAFINDAN PAYLAŞILDI

Gözde Ş., kendisini takip edip, sokakta mastürbasyon yaparken cep telefonu kamerasıyla kaydettiği görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. Binlerce tepki gösterilen görüntülerle ilgili yaşadığı olay anını anlatan G.Ş., "Bu sabah staja giderken biri arkasına dönerek, beni takip eder gibiydi. Sonrasında iki arabanın arasına girdi ve benim geçmemi bekledi. Bunu anladım çünkü dün de aynı saatte oradan geçerken pantolonunu açmaya çalıştı ve bugün de aynı hareketi yapacağını anlayıp video çektim" notuyla paylaştı.Görüntü binlerce kişi tarafından paylaşılıp, yaklaşık 350 bin kişi tarafından da izlendi. Polis, tepki toplayan görüntüdeki tacizciyi yakalamak için çalışma başlattı.

Genç kız, kendisini takip eden şüphelinin sokak ortasında mastürbasyon yapmasını görüntüledi
Genç kız, kendisini takip eden şüphelinin sokak ortasında mastürbasyon yapmasını görüntüledi
Genç kız, kendisini takip eden şüphelinin sokak ortasında mastürbasyon yapmasını görüntüledi
Genç kız, kendisini takip eden şüphelinin sokak ortasında mastürbasyon yapmasını görüntüledi
Genç kız, kendisini takip eden şüphelinin sokak ortasında mastürbasyon yapmasını görüntüledi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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