Genç kız kamyonet ile duvarın arasında sıkışarak can verdi
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Genç kız kamyonet ile duvarın arasında sıkışarak can verdi

Bursa'da yaptığı aşureleri dedesine götüren genç kız geri manevra yaparken direksiyon hakimiyetini kaybeden kamyonet ile apartman arasına sıkışarak feci şekilde can verdi.

Genç kız kamyonet ile duvarın arasında sıkışarak can verdi
29.08.2020 22:28 | Son Güncelleme: 29.08.2020 22:37

Bursa'da yaptığı aşureleri dedesine götüren genç kız geri manevra yaparken direksiyon hakimiyetini kaybeden kamyonet ile apartman arasına sıkışarak feci şekilde can verdi. Kazanın ardından olay yerinden kaçan kamyonet sürücüsü en yakın polis merkezine giderek teslim oldu.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Yenibağlar Mahallesi Hüsrev Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 20 yaşındaki Eda Müdüroğlu, gün içinde aşure hazırladı. Yaptığı aşureleri akşam saatlerinde komşularına dağıtmak için evden ayrıldı. Komşularına aşure dağıttıktan sonra dedesine götürmek için hareket eden genç kıza, geri manevra yaparken direksiyon hakimiyetini kaybeden İlhami B. kontrolündeki kamyonet çarptı. Kamyonet ile apartman girişine sıkışan genç kız olay yerinde feci şekilde can verdi. Genç kızın yakınları sinir krizi geçirdi. Kazanın ardından olay yerinden kaçan kamyonet sürücüsü Emek Polis Merkez Amirliği'ne teslim oldu. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri kamyonet ve duvar arasında sıkışan genç kızı bulunduğu yerden çıkardı.

Genç kızın cansız bedeni olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Gözaltına alınan şüpheli İlhami B.'nin emniyetteki işlemleri ise devam ediyor. - BURSA

Kaynak: İHA

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