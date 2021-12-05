Genç kız inşaat bahçesinde ölü bulundu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Genç kız inşaat bahçesinde ölü bulundu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Genç kız inşaat bahçesinde ölü bulundu

Kahramanmaraş'ta 21 yaşındaki genç kız, inşaat bahçesinde ölü bulundu.

KAHRAMANMARAŞ (İHA) - Kahramanmaraş'ta 21 yaşındaki genç kız, inşaat bahçesinde ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Onikişubat ilçesi Tekerek Mahallesi 25. Sokak'ta bulunan inşaatın bahçesinde bir kişinin hareketsiz yattığını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde genç kızın hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis ekipleri, Ulviye Bilgi Emlik isimli genç kızın inşaat halindeki binanın 10'uncu katında eşyalarını buldu.

Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından genç kızın ölüm sebebinin belirlenmesi için cansız bedeni morga kaldırıldı. - KAHRAMANMARAŞ

AVM savaş alanına döndü...İki grubun kavgasında masa ve sandalyeler havada uçtu

AVM savaş alanına döndü...İki grubun kavgasında masa ve sandalyeler havada uçtu

 E-5 Karayolu'nda feci kaza: Otomobil bariyerlere ok gibi saplandı

E-5 Karayolu'nda feci kaza: Otomobil bariyerlere ok gibi saplandı

 Leyla ile Mecnun dizisinin 'Hırsız Yavuz'u gerçek oldu! Meraklı bakışlar arasında televizyonu götürdü

Leyla ile Mecnun dizisinin 'Hırsız Yavuz'u gerçek oldu! Meraklı bakışlar arasında televizyonu götürdü

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title