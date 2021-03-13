Genç kız feci kazada hayatını kaybetti
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Genç kız feci kazada hayatını kaybetti

13.03.2021 12:18 | Son Güncelleme: 13.03.2021 12:28
Genç kız feci kazada hayatını kaybetti

Antalya'nın Kaş ilçesinde, kontrolden çıkıp kayalıklara çarparak ters dönen araçtan fırlayan 22 yaşındaki sürücü, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Antalya'nın Kaş ilçesinde, kontrolden çıkıp kayalıklara çarparak ters dönen araçtan fırlayan 22 yaşındaki sürücü, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, dün akşam saat 19.30 sıralarında Andifli Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Burcu Göktepe (22) idaresindeki 07 EHC 44 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarındaki kayalıklara çarptı. Çarpmanın şiddetiyle sürücü araçtan fırlarken, takla atan araç yaklaşık 50 metre sürüklendi.

Kaza sonrası ağır yaralanan Göktepe, ihbarla olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince ambulansla Kaş Devlet Hastanesine kaldırıldı. Göktepe, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Göktepe'nin daha önce CHP Kaş İlçe Merkezi'nde asistan olarak çalıştığı öğrenildi. - ANTALYA

Genç kız feci kazada hayatını kaybetti
Genç kız feci kazada hayatını kaybetti
Genç kız feci kazada hayatını kaybetti
Genç kız feci kazada hayatını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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