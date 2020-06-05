Genç kız cinayetine 7 tutuklama
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Genç kız cinayetine 7 tutuklama

Mersin'de 7 ay önce evlerinin banyosunda kafasına sıkarak intihar ettiği iddia edilen 17 yaşındaki İrem B.'nin, 'namus cinayeti'ne kurban gittiği ortaya çıktı.

Genç kız cinayetine 7 tutuklama
05.06.2020 19:12 | Son Güncelleme: 05.06.2020 19:16

Mersin'de 7 ay önce evlerinin banyosunda kafasına sıkarak intihar ettiği iddia edilen 17 yaşındaki İrem B.'nin, 'namus cinayeti'ne kurban gittiği ortaya çıktı. Olayla ilgili gözaltına alınan baba, anne, 2 ağabey ve 3 amca, sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, 7 Kasım 2019 tarihinde merkez Yenişehir ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi'nde ailesiyle birlikte yaşayan İrem B. (17), evlerinin banyosunda kafasından tabanca ile vuruldu. İntihar iddiasıyla ambulansla hastaneye kaldırılan genç kız, hayatını kaybetti. 5 aylık hamile olan genç kızın çocuğu ise sezaryen ile alındı. Kuvöze konulan bebek, yapılan bütün müdahalelere rağmen 6 Şubat 2020 tarihinde hayatını kaybetti. Olayla ilgili çalışma başlatan Mersin Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, ailenin verdiği çelişkili ifadeler ile kamera kayıtlarının uyuşmamasından dolayı olayın cinayet olabileceği üzerinde durdu. Yapılan çalışmalar sonucunda olayın cinayet olduğunu belirleyen ekipler, baba S.B., anne M.M., ağabeyler V.B., M.A.B., amcalar İ.B., K.B. ve M.V.B.'yi gözaltına aldı.

Bugün emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. - MERSİN

Kaynak: İHA

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