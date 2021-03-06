MERSİN Genç kız, cep telefonunu çalan kapkaççıları yakalamak için peşlerinden koştu
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MERSİN Genç kız, cep telefonunu çalan kapkaççıları yakalamak için peşlerinden koştu

06.03.2021 11:41 | Son Güncelleme: 06.03.2021 12:08

Genç kız, cep telefonunu çalan kapkaççıları yakalamak için peşlerinden koştuMERSİN'de Suriye uyruklu 16 yaşındaki R.S.'nin cep telefonunu kapkaç yöntemiyle çaldıkları belirlenen 2 kardeş, 85 saatlik güvenlik kamerası kaydı izlenerek yakalandı.

Genç kız, cep telefonunu çalan kapkaççıları yakalamak için peşlerinden koştu

MERSİN'de Suriye uyruklu 16 yaşındaki R.S.'nin cep telefonunu kapkaç yöntemiyle çaldıkları belirlenen 2 kardeş, 85 saatlik güvenlik kamerası kaydı izlenerek yakalandı. Genç kızın, telefonunu çalıp kaçan şüphelilerin arkasından koştuğu anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, merkez Akdeniz ilçesine bağlı Mithatpaşa Mahallesi 5511 Sokak'ta meydana geldi. Suriye uyruklu R.S., polise başvurarak yolda yürürken cep telefonunun çalındığını söyledi. Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, olay yeri ve çevresindeki 38 güvenlik kamerasının 85 saatlik kayıtlarını tek tek inceledi. Görgü tanıklarının ifadelerine de başvuran ekipler, şüphelilerin İ.A. (24) ve kardeşi Ö.A. (22) olduğunu tespit etti. Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipleri, şüphelileri gözaltına aldı. Ele geçirilen cep telefonu ise R.S'ye teslim edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Güvenlik kamera kayıtlarında R.S'nin, cep telefonunu çalan şüphelileri yakalamak için peşlerinden koştuğu görülüyor.

MERSİN Genç kız, cep telefonunu çalan kapkaççıları yakalamak için peşlerinden koştu
MERSİN Genç kız, cep telefonunu çalan kapkaççıları yakalamak için peşlerinden koştu
MERSİN Genç kız, cep telefonunu çalan kapkaççıları yakalamak için peşlerinden koştu
MERSİN Genç kız, cep telefonunu çalan kapkaççıları yakalamak için peşlerinden koştu
MERSİN Genç kız, cep telefonunu çalan kapkaççıları yakalamak için peşlerinden koştu
MERSİN Genç kız, cep telefonunu çalan kapkaççıları yakalamak için peşlerinden koştu
MERSİN Genç kız, cep telefonunu çalan kapkaççıları yakalamak için peşlerinden koştu
MERSİN Genç kız, cep telefonunu çalan kapkaççıları yakalamak için peşlerinden koştu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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